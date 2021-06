Udbruddet med den særligt smitsomme Delta-variant af coronavirus i Hillerød Øst ser ud til at være slået ned. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Delta-smitten slået ned: Coronaramt skole er genåbnet

Smitteudbruddet med den mere smitsomme Delta-variant i det østlige Hillerød er slået ned

21. juni 2021

Alle 800 elever fra Grønnevang Skole blev i sidste uge sendt hjem på grund af coronasmitte med den særlige Delta-variant - men mandag kunne skolen igen byde elever og lærere velkomne.

Skolens almenafdeling blev lukket ned, fordi der blev fundet i alt fem tilfælde af den særligt smitsomme Delta-variant af coronavirus.

Fordi det var den særlige Delta-variant, som florerede på skolen og i området, skulle ikke bare de nære kontakter, men også de nære kontakters nære kontakter hjem i isolation, og det betød, at skolens lærere i stor stil blev sendt hjem. Det var hovedårsagen til, at skolen måtte lukke, fortæller skoleleder Anja Athar.

"Vi nåede i alt op på de fem smittetilfælde, som alle var med Delta-varianten. Der var heldigvis ikke flere end det. Men stort set alle lærere måtte sendes hjem i isolation, så det var mest på grund af den manglende bemanding, at vi ikke kunne føre skolen videre," siger hun.

Omstillingsparate Rigtig mange landsdækkende medier omtalte Grønnevang Skole i den forgangne uge, og Anja Athar nåede da også at stille op til interview til både TV-avisen og P4.

"Vi blev 'verdensberømte' i Danmark, men dækningen har været meget sober og handlet mere om det overordnede problem med Delta-varianten, og hvad den er, end om os," siger skolelederen, som roser skolens elever, ansatte og forældre for at være omstillingsparate.

"Det er jo meget indgribende, sådan pludselig at skulle i isolation. Mange syntes da, det var træls, men vi har alligevel oplevet stor opbakning til, at det er det, der skal gøres. Og en af grundene til, at der ikke er kommet flere tilfælde, er nok, at vi har lukket ned," siger hun.

Skolen har været nødt til at aflyse to klassers mundtlige eksamen i engelsk, og eleverne fik i stedet overført deres årskarakterer.

Men Anja Athar glæder sig over, at skolen nåede at åbne inden de ældste elevers dimissionsfest.

"Det havde været virkelig trist, hvis vi ikke kunne gennemføre det. Og det er godt, at vi ikke ramte nedlukningen, lige når vi skulle gå på sommerferie. Nu kan vi nå at ønske eleverne god ferie. Vi krydser bare fingre for, at der ikke er flere, der bliver ramt".

Stemte dørklokker Efter at Grønnevang Skole og andre dagtilbud i området sendte børn og voksne hjem, blev borgerne i området tilbudt ekstra tests uden tidsbestilling i testcentret på skolen. Styrelsen for Patientsikkerhed sendte tirsdag og onsdag en gruppe ambassadører på gaden, som stemte dørklokker i boligforeningerne Kongevænget 1 og Kongevænget 2 med opfordring til alle om at lade sig teste.

Mange har taget imod tilbuddet, og smittespredningen er nu standset, fortæller Vibeke Abel, som er direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune.

"Der var heldigvis tale om mindre udbrud, og det blev holdt inden for den smittekæde, der var. Der er ikke sket yderligere smittespredning. Der blev også set hurtigt ind, både fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som stillede med de unge, der bankede på dørene i området, og fra regionen, som hurtigt åbnede yderligere for testmuligheder, så mange blev testet".

"Rigtig dejligt" Vibeke Abel var selv ude i området onsdag, og der var stille og fredeligt, og borgerne tog godt imod testtilbuddet, fortæller hun.

"Der er rigtig mange, som har ageret, som de skulle, så vi ikke fik smitten bredt yderligere ud. Selvfølgelig skal vi fortsat være opmærksomme - det skal vi altid - og holde afstand, spritte af og så videre. Men det er bare rigtig dejligt, at det lykkedes at holde smitten inden for den kæde, den var i," siger hun.

Smittetallene for Hillerød Kommune er dalet dag for dag, og mandag var incidensen - altså antallet af smittede per 100.000 borgere - helt nede på 39,2.

