Dekan bekymret for rekruttering til ny læreruddannelse

Hillerød - 28. maj 2021 kl. 08:08 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Selvom Hillerød efterhånden er Nordsjællands uddannelsesby, så vil oprettelsen af en læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole på Carlsbergvej ikke blive en succes uden en massiv indsats særligt med fokus på rekruttering.

Det mener Jakob Harder, dekan for Det Lærerfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

- Regeringens ambition er, at vi massivt kan rekruttere flere af de unge væk fra de store byer til velfærdsuddannelserne, hvis de placeres lokalt. Der er vores erfaringer fra blandt andet Helsingør ikke gode. Der skal meget mere til end blot at sige, at man vil stille uddannelser til rådighed og sætte knappenåle i et landkort. Her giver regeringens udspil desværre ikke nogle svar, siger han.

Regeringen præsenterede torsdag et udspil om uddannelser og lokalsamfund, der blandt andet indeholder 100 studiepladser på en læreruddannelse i Hillerød. I alt skal der laves 7.500 nye uddannelsespladser uden for de fire største byer, og på pressemødet torsdag løftede regeringen sløret for de første 25 mulige uddannelser. Regeringen lægger op til at indfri målsætningen om, at 60 procent af pladserne på velfærdsuddannelserne pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver skal ligge uden for storbyerne. Det betyder 1.300 udflyttede pladser og 1.000 nye velfærdspladser uden for de store byer.

Pengene skal komme fra en begrænsnign af engelsksprogede uddannelser, begrænsninger på de videregående uddannelsers brug af markedsføring og konsulentbistand samt indtægter fra salg af innovationsmiljøer

Rundringning skuffede Men Jakob Harder mener, at det vil kræve en enorm indsats at få succes med at flytte en uddannelse som læreruddannelsen til Hillerød. I dag er det muligt at læse til lærer på Københavns Professionshøjskole i København, og de studerende kan tage to år af uddannelsen i Helsingør. Holdet er i år dog ikke fyldt op. Og selvom skolen har gjort en stor indsats for at få flere unge ind på uddannelsen i år, så er det ikke lykkedes.

- Hvis vi bare kigger på, at unge i Nordsjælland skulle søge som unge i resten af landet, så er der kun unge i Nordsjælland til et hold på 30 lærerstuderende om året. Vi skal altså overbevise mindst tre gange så mange for at fylde et hold på 100 op, siger Jakob Harder.

- Ved sidste års studiestart ringede vi for eksempel rundt til 90 unge i Nordsjælland, der havde søgt læreruddannelsen i København, og prøvede at overtale dem til at tage uddannelsen i Helsingør, så vi kunne oprette hold der. Det var der én, der ville. Så der skal meget mere til end blot at etablere lokale udbud, hvis regeringens ambition skal lykkes, siger han,

Massivt engagement Jakob Harder har selv nogle bud på, hvad der skal til, for at udflytningen bliver en succes.

- Jeg tror det er en kombination af flere ting. Vi skal acceptere, at små uddannelser er dyre uddannelser. Hvis ikke vi skal have a og b uddannelser, så skal der ressourcer til. Det er delvist indeholdt i udspillet, men jeg kan godt være bange for, at regeringen vil fodre hunden med dens egen hale, og at prisen for de nye uddannelser er forringelser på uddannelserne i byen, siger han.

Han fortsætter:

- Derudover er der brug for et massivt engagement fra lokalområdet. Læreruddannelsen er stærkt orienteret mod praksis og samarbejder derfor med lærere på skoler i hele regionen. Det gælder ikke kun engagement fra Hillerød som værtsby men fra alle i oplandet. Der er brug for, at gymnasierne kigger helt anderledes på både vejledningsopgaven men også på, hvad det er for en efter-gymnasietiden-virkelighed, man underviser til. Som det sidste er der behov for at etablere attraktive studiemiljøer, siger han.

Det vides endnu ikke, om læreruddannelsen i Helsingør lukkes ned, hvis udspillet vedtaget i Folketinget.

