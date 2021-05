Debat: Skal skattekort afgøre beslutning om J. Jensen?

Et flertal uden om SF og Socialdemokratiet har på det senest møde i byrådet udsat den endelige beslutning om en lokalplan godkendelse til J. Jensens genbrugsanlæg. I 11 time skifter Enhedslisten og de Radikale der ellers i første omgang har markeret deres modstand mod lokalplanen. Et massivt pres fra store dele af erhvervslivet og de borgerlige partier har nu fået flertallet til udskyde beslutning med henblik på yderligere dialog med borgerne og virksomheden.

Virksomheden har på baggrund af høringssvar fra DN og ikke mindst borgerne i området fået det røde kort, så trækker J. Jensen skattekortet og truer med en fraflytning. En udskydelse af lokalplan beslutningen vil skabe yderligere utryghed for de borger der nu gennem måneder med høringssvar og debatindlæg har kæmpet for at skabe tryghed i deres hverdag.