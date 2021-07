Christina Thorholm og Jørgen Suhr. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Radikale Venstre og kommuneplanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Radikale Venstre og kommuneplanen

Hillerød - 04. juli 2021 kl. 20:35 Af Christina Thorholm og Jørgen Suhr, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

I Radikale Venstre har vi særlig fokus på, at vi skal blive endnu bedre til at styre væksten i respekt for de mennesker, der allerede bor her og for de, der ønsker at flytte til Hillerød kommune. Vi kalder det "venlig vækst". Bæredygtigt, økonomisk ansvarligt og klimavenligt.

Den nye Kommuneplan 2021 er et skridt i den rigtige retning. Nu er den i høring, og vi håber, at mange byder ind med kommentarer og forslag.

Planen rummer plads til boligudvikling i Favrholm med nyt hospital og stadionkvarter, Ullerød, Skævinge og i lokale bysamfund. Cirka 5.000 nye boliger de næste 12 år. M.h.t. byfortætningen i Hillerød midtby - i den udstrækning, den skal fortsætte - så skal den ske i en tættere dialog med borgerne og ejendomsudviklerne.

Venlig vækst betyder også, at vi byudvikler, så der bliver bygget boliger, der er til at betale med forskellige indtægtsgrundlag. Lærere, pædagoger og sundheds- og plejepersonale, som vi får et kæmpe behov for, skal kunne finde et sted at bo i vores skønne kommune.

Vi skal arbejde målrettet med helhedsplaner. Hammersholt-området er et godt eksempel, hvor industri og lastbiltrafikken omkring Brødeskov er stort problem for borgerne og hvor vi ønsker at lave en helhedsplan. Men vi er også indstillet på at se på andre områder f.eks. i Hillerød Øst, hvor der i øjeblikket er stor fokus på udviklingen omkring Grønnevang Skole.

Trafik og parkering fylder hos de fleste, fordi man mærker det i sin dagligdag. Planen indeholder en justeret parkeringsnorm i Hillerød midtby og er et eksempel på venlig vækst. Plads til væksten, men også plads til menneskene og grønne byrum. Der er vigtigt for Radikale Venstre at skabe bedre rammer for cyklisterne, for det giver også venlig vækst

Vi lægger vægt på at blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune, med et attraktivt handelscentrum i Nordsjælland og med gode rammer for små og mellemstore virksomheder.

Vi har et lokalt ansvar for at handle miljø og klimavenligt, så det er godt, at Kommuneplanen understøtter byrådets arbejde med FN´s 17 verdensmål. Høringssvarene kan forhåbentlig hjælpe os til at blive endnu skarpere.