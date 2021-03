Dette er ifølge Frederiksborg Gruppen en "foreløbig illustration til inspiration" af, hvordan Hammersholt Enge kunne se ud. Hanne Jessen kalder det et skønmaleri. Illustration: Frederiksborg Gruppen

Debat: Hammersholt-projekt er et skønmaleri

Af Hanne Jessen, Brødeskovvej 10, Hammersholt, 3400 Hillerød

Byggeprojektet Hammersholt Enge (HE) kaldes skønmaleri og manipulation. Jeg er ganske enig. Et prospekt og website, der fremstår som barndommens sukker lagt på toppen af teskeen for at få 'medicinen' til at glide nemmere ned...

"FNs 17 verdensmål" - nævnt 3 gange i en 15 linjer lang vision. En yndig, flæse-beklædt pige i leg med hvide geder med samme, distraktionens, formål - at tale positive, romantiske følelser frem omkring et forretningsprojekt...?

Svært at se, hvordan byggeriet per se skal klare de første 5 FN-mål - at afskaffe fattigdom/sult, give adgang til gratis grundskole og ligestilling. Mål nr. 11 da - billige boliger, opgradering af slum, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning/-styring? - I Hammersholt eksisterer allerede offentligt grønt rum, af en særlig karakter, som HE vil 'bryde op og ind i' - og Hillerød Kommunes byplanlægning er allerede forbedret i dens nuværende formulering.

"Skabes i samarbejde med lokalsamfundet"- lokalsamfundet er, i overvejende grad, ikke interesseret.

"Et sted hvor landsby og købstad møder hinanden" - skræmmende og ikke svært at forestille sig, hvordan landsby hurtigt 'konsumeres' - som skitsen på HEs websites illustrativt viser - og på sigt bliver til blot endnu et af utallige villakvarterer...

"Revitalisere og forbinde to eksisterende landsbyer" - Tak og nej. Vi, lokalsamfundet, er allerede fuldt 'vitale', værdsætter vores 'særskilthed' og særlighed, og har ingen ønsker om at blive taget i bytte for et for entreprenøren profitabelt afkast.

"To byer tømt for funktioner og reduceret til økonomisk ubæredygtige boligområder" - Det ville klæde HE at give referencer for en sådan påstand. Landsbyernes huse synes at handle fornuftigt i tid og pris. Og tilflyttere såvel som gamle i gårde priser livet i området i samtaler og sociale medier.

"Hillerøds ambitiøse fremtids-laboratorium" - Hammersholt er smuk og værdifuld i sin nuværende form, som også bemærket af UNESCO og Dansk Naturfredningsforening. Hvem ved sine sansers fulde fem vil overveje at gøre det til et 'laboratorium', vel vidende at R&D kan gå både godt og skidt...?

Det er et kønt billede, der males af HE. Og let at se, hvordan luft-og pladshungrende familier med corona-restriktioner strammende over skuldrene i den Københavnske 2-værelses, fristes til at registrere interesse.

Må Hillerøds byråd i deres vurdering af HE's ansøgning - om at gøre Hammersholt til perspektivområde, konvertere landzone til byzone, lukke byggeri, trafik, befolkningstæthed og belastning ind i et allerede velfungerende og bevaringsværdigt miljø - anlægge samme 'insisteren' som lodsejeren i afdækningen af konsekvenser og lokale ønsker.