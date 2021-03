En gruppe lokale er stærke modstandere af byggeri ved Hammersholterne. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Hammersholt Enge - bysamfundene og naturen

Hillerød - 09. marts 2021 kl. 14:27 Af Mie Lausten (S) Næstformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Louise Colding (S) Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget Kontakt redaktionen

Naturen skal have en hånd fra os mennesker. Vi har længe udnyttet den og gjort den mere ensformig. Den skal gøres mangfoldig og stærk igen. Der skal være grønt hele vejen rundt om Hillerød by og om vores landsbyer. Natur og landskaber skal sætte grænsen for byernes geografiske udvikling, og byerne skal ikke smelte sammen.

Det har hele tiden været vigtigt for Socialdemokraterne, at borgere og foreninger får mulighed for at udtale sig og bliver taget med på råd. Det gælder også i sagen om Hammersholt Enge. Et bæredygtigt projekt kan i sig selv være interessant, men kan ikke stå alene. Beliggenheden og borgernes ønsker har også betydning. Vi socialdemokrater har skærpet vores opmærksomhed på miljø og natur, og Hillerød by skal have en kant og en afgrænsning. Selvom området mellem Hillerøds sydlige del og Allerød ligger, hvor man må udvikle for staten, så behøver vi ikke. Det bestemmer vi selv. Socialdemokraterne mener, vi skal lade være.

I sidste uge behandlede vi Kommuneplanen. Alle medlemmer i Natur, Miljø og Klimaudvalget (NMK), og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget (ABT) stemte for, at der ikke skal gives lov til at udbygge ved Hammersholt i denne kommuneplan, men Venstre, Enhedslisten og Radikale kom alligevel, lige inden lørdagens byrådsmøde, med et forslag om at Hammersholt Enge kunne bebygges. Da de tilsammen udgør 14 af byrådets 27 medlemmer, valgte A at gå ind i diskussionen. Derfor skal det nu afklares, om udvikleren ønsker at fremlægge et mindre (for os endnu ukendt) projekt, som kun må ligge på selve industriområdet. Hvis de gerne vil fremlægge et sådan projekt, skal der holdes borgermøde, og byrådet skal derefter tage stilling til, om det skal med ind i planen.

Borgernes ønsker og forvaltningens analyse af et eventuelt nyt forslag, skal forelægges for byrådet. Vi vil gerne tage stilling på baggrund af et oplyst grundlag, der også indbefatter borgernes syn på sagen.