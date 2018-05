De spiller til Hillerøds Rockshow

Anders Blichfeldt lover, at det bliver en superhyggelig og fed dag, hvis man dukker op til koncerten, som faktisk bliver gratis - med mindre man vil sidde ned. Så koster en billet 70 kroner, og de købes på Frederiksborgcenterets hjemmeside. Selv glæder Blichfeldt sig til at spille på hjemmebane i Hillerød.

- Jeg er superglad for det - det er også mig, der har foreslået at det skulle til Hillerød. Specielt efter jeg oplevede hvad gør for en by at være med, så synes jeg, det ville være så fedt for Hillerød, siger han.