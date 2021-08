Fredag kan du møde de lyserøde pantere og deres motorcykler på Torvet. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: De lyserøde pantere parkerer på Torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De lyserøde pantere parkerer på Torvet

Medlemmer af den lokale motorcykelklub Pink Panther MC viser deres motorcykler frem på Torvet og fortæller måske en historie eller to om at have Pjerrot bagpå og gøre de gamle på plejehjemmet glade

Hillerød - 27. august 2021 kl. 18:30 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Om få år har Pink Panther MC eksisteret i 50 år, og hvis du endnu ikke er stødt på de lokale MC-entusiaster og deres maskiner på vejene omkring Hillerød, har du chancen for at komme helt tæt på dem under byfesten, når nogle af de lyserøde pantere fredag parkerer deres motorcykler på Torvet. Pink Panther MC blev stiftet i 1974, og medlemstallet er nogenlunde det samme som foreningens alder. ”Et par stykker af de oprindelige medlemmer er stadig med. Vi hygger, og det er det allervigtigste. Vi er forskellige som mennesker, lige som vores motorcykler er forskellige. Intet er for stort, og intet er for småt. Alle motorcyklister er velkomne til at besøge os. Vi startede klubben alene for hyggen og venskabets skyld, og sådan kører den stadig,” siger Jan Stampe Madsen fra Pink Panther MC.

Læs også: Byfesten er også børnenes fest

Vinterbadere med rygmærker Pink Panther MC har klublokale i Borup mellem Gørløse og Skævinge. ”Vi har altid en hulens masse arrangementer på bedding, og så at sige ingen af vores medlemmer magter at deltage i dem alle. Men mange af os er festoriginaler, og efter den årlige Store Badedags-fest i januar står den på PP’s fødselsdagsfest, Oktoberfest og en julefrokost. Derudover får vi en hulens masse invitationer til diverse arrangementer både i Danmark og udlandet. Vi deltager så godt, som vi formår”. Til Store Badedags-festen i januar bader klubbens medlemmer i Havelse Å, der løber ved siden af klubhuset. ”Det har vi gjort i mere end 20 år. Der dukker også venskabsklubber fra Tyskland og Sverige op og en hulens masse fra vores naboklubber. TV Lorry var også forbi for et par år siden. Sidst, vi hoppede i vandet, var vi næsten 40 vinterbadere”.

Til Store Badedags-festen i januar bader medlemmerne af Pink Panther MC i Havelse Å, der løber ved siden af klubhuset. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Pjerrot bagpå Pink Panther MC har tidligere i mere end 20 år medvirket som MC-chauffører for diabetesramte børn og kørt dem en tur på Bakken. ”Vi havde altid den gamle Pjerrot med bag på en motorcykel eller i en sidevogn. Vi var for det meste et sted mellem 50 og 100 cykler, når vi startede fra Frederiksborg Slot. Det foregår ikke mere. Men det sker da stadig, at vi på en klubaften smutter en tur på restaurant til en gang stegt flæsk. Her er der altid god tilslutning! Vi har også besøgt det lokale plejecenter i mange år. De gamles smil over hele fjæset, når de kom op på en af cyklerne, var guld værd for hele arrangementet,” siger Jan Stampe Madsen. Pink Panther MC er organiseret i DMC - en landsdækkende organisation for motorcyklister. Klubaften er altid tirsdag kl. 19.30.

relaterede artikler

Hvide Løgne sparker festen i gang fredag 27. august 2021 kl. 04:00

Festlige byfest-dage i SlotsArkaderne 26. august 2021 kl. 18:00

Markedsstemning og mad for en god sag 26. august 2021 kl. 10:00