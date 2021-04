René Holm Hansen stiftede Kontorland for 40 år siden den 1. maj. En måned efter blev Jesper Siezing ansat som ungarbejder. Han fik siden en handelsuddannelse og er i dag salgsdirektør. Foto: Allan Nørregaard

De har udviklet sig i 40 år: Fra skrivemaskiner til mundbind

En gang var skrivemaskinen ethvert kontors kendemærke i dag er mundbind og håndsprit blevet en fast del af kontorgrejet, og den udvikling har stifter af Kontorland René Holm Hansen og salgsdirektør Jesper Siezing været en del af de sidste 40 år. Kontorland blev etableret den 1. maj 1981 på Frejasvej 33 i Hillerød og en måned efter fik Jesper Siezing job på lageret efter skoletid. Han blev siden handelsuddannet også med Kontorland som base. I dag har René Holm Hansen rollen som ejer og bestyrelsesformand, mens Jesper Siezing holder styr på de daglige opgaver i forretningen, men makkerparret går i virkeligheden ikke op i det med titler, for hos Kontorland forventes det, at alle fra lagerdreng til direktør giver en hånd med, hvis noget skal læsses eller en kunde kommer søgende ind i butikken og sådan har det altid været.

- Jeg er sparringspartneren og Jesper driver forretningen. Hver morgen mødes vi lige over en kop kaffe og runder tallene, udviklingen og strategien, siger René Holm Hansen.

René Holm Hansen er uddannet kontormaskinemekaniker, så han ved, hvordan alt fra skrivemaskiner til regnemaskiner, kasseapparater og kopimaskiner ser ud indeni, for de første år bestod opgaverne i at reparere og servicere kontormaskiner på virksomheder rundt omkring i Nordsjælland, og når maskinerne skulle fornyes, så var det også Kontorland, der kunne skaffe nye modeller.

Voksede år for år

I 1980erne var der mange lokale kontorforsyningsfirmaer, og Kontorland kunne år for år vokse blandt andet gennem overtagelser. Først var det Bjørnvang Kontormaskiner, som i øvrigt var Renés gamle læreplads, så fulgte JEH Kasseapparater og i 1990 overtog Kontorland, Papir & Kontocentret også kendt som Papirlageret, der lå på Industrivænget 15, hvor Kontorland så flyttede ind og stadig ligger i dag. Helsingør Kontorservice blev også indlemmet i forretningen, og med årene var sortimentet blevet udvidet med kontorartikler og kontormøbler. I dag er Kontorland leverandør til hele Nordsjælland og Storkøbenhavn, ja faktisk hele Danmark for med en webshop og forretning, der tæller op mod 20.000 varenumre, så finder mange kunder vej til Kontorland via nettet.