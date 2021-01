De bagte den højeste kage: Ildsjæle fejrer sig selv

Se billedserie Det var en ganske særlig dag, da soroptimisterne vandt TV-Lorrys kagekonkurrence, hvor man skulle bage den højeste kage. Efter konkurrencen blev kagen foræret til børneafdelingen på Hillerød Sygehus og præmien, en Tivolitur for fire, fik Kvindekrisecentret i Hillerød. Foto: Vike Flarup

Hillerøds soroptimister fejrer jubilæum onsdag den 27. januar.

Hillerød - 27. januar 2021 kl. 06:53 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det handler om at gøre noget for andre. Men også for sig selv, for er man soroptimist, bliver man en del af et netværk fyldt med aktive og spændende kvinder.

- Udover, at vi arbejder med projekter er vi også et netværk. I Hillerød, men også på landsplan. Og møder man en soroptimist i en anden by, så ved man, at det er en, der har de samme grundværdier som en selv.

Sådan fortæller Birgitte Ødegaard, som er præsident for »Soroptimist International Hillerød«, som blev stiftet 27. januar 1951, for præcis 70 år siden i dag.

SI, som organisationen forkortes, arbejder for international forståelse og venskab gennem støttearbejde, der bidrager til at forbedre kvinders og pigers vilkår.

Navnet stammer fra latin: Sorores ad optimum. Det betyder kvinder, der vil det bedste. Og det kan også være det bedste for en selv.

- Det gode er, at man får et netværk med aktive kvinder. Og det andet er, at man selv kan bidrage og hjælpe piger og kvinder i Danmark eller udlandet, der har brug for hjælp, siger Birgitte Ødegaard.

I Hillerød er mange nok stødt på Soroptimisterne ved den årlige aktion ved Superbrugsen i Ullerød, hvor klubben samler varer ind til kvindekrisecentre i Hillerød og Helsingør. Klubben har også flere gang samlet penge ind ved at sælge suppe ved kulturnatten. Klubben har også deltaget og arrangeret flere events. Feks. vandt den TV-Lorrys konkurrence om at lave den højeste kage. Efter konkurrencen blev kagen foræret til børneafdelingen på Hillerød Sygehus og præmien, som var en Tivolitur for fire, fik Kvindekrisecentret i Hillerød.

I anledning af 100-året for kvinders valgret plantede klubben et egetræ i Hillerød Slotspark ved mindestenen fra 1915. Klubben har også samlet ind til seks gerer, boligtelte, til kvinder i Mongoliet i samarbejde med Soroptimistklubben i Dakhran, som afdøde Leo Knudsen satte i forbindelse med kvinderne i Hillerød.

En gang har klubben holdt en koncert på Frederiksborg Slot til støtte for prostituerede. Det skete i forbindelse med, at en siciliansk soroptimist rejste rundt og tilbød koncerter for husly i Europa.

Sådan et internationalt netværk kan kan også finde i bevægelsen, hvor klubberne har venskabsklubber i andre lande, så medlemmer ved kontakt og udveksling får forståelse af levevis og muligheder for kvinder i andre lande.

Møde på Café København På verdensplan er der 71.200 medlemmer i 2946 klubber fordelt på 121 lande.

I Hillerød er der 18 medlemmer, som - når verden ikke er ramt af en pandemi - mødes den anden mandag i måneden på Café København.

Ved møderne er ofte inviteret kvinder, der fortæller om deres arbejde, eller klubben har været på besøg på forskellige virksomheder, hørt om livet som nonne, skuespiller og udsendt for Læger uden Grænser. Også frivillige har fortalt om deres arbejde med gadebørn, skoler og hospitaler i udviklingslande.

Og det kan sagtens gå, selv om der kun er 18 medlemmer, mener præsidenten.

- Vi er ikke så mange i Hillerød, men vi mødes også med de andre klubber i Nordsjælland og København flere gange om året.

Det lidt dårlige opbakning til klubben mener Birgitte Ødegaard er ganske symptomatisk for i dag.

- Der jo så mange tilbud til kvinder i dag. Det var der ikke tidligere. Og det er svært at få nogen til at engagere sig i foreningen. Vi oplever, at man gerne vil være med i et projekt i et halvt år, men så er det videre til noget andet. Det med at melde sig ind i en forening og arbejde løbende med projekter, der er sværere, siger hun.

Men nye medlemmer er meget velkomne i klubben.

- Vi slår ikke en annonce op i avisen om, at vi søger nye medlemmer, men vi fortæller om klubben til bekendte, og når vi taler med kvinder i forskellige sammenhænge, siger hun.

Hvis man synes det lyder spændende, kan det være, man bliver inviteret med til et møde.

Rigtig gode ildsjæle Medlemmerne kommer fra flere forskellige byer - Birgitte Ødegaard er selv er fra Espergærde. Og aldersmæssigt er de ikke helt unge, fortæller hun.

- Vi har mange medlemmer, der har været med i mange år, så de er i den høje aldersgruppe, siger hun som selv er 60 år.

- Og jeg er den yngste. Det kan nok være svært for en på 40 eller 45 at identificere sig med den gruppe, siger hun, som er sikker på, at Soroptimisterne i Hillerød også eksisterer til at fejre deres 80 års jubilæum.

- Det tror jeg, for der er nogle rigtig gode ildsjæle i gruppen, siger hun.

Klubbens medlemmer mødes i aften klokken 18 på den måde, at medlemmerne siger tillykke, skåler og tager en selfie, som lægges på klubbens hjemmeside. Men derudover håber klubben at kunne fejre jubilæet sammen med venner af klubben senere på året. På klubben hjemmeside markeres jubilæet virtuelt med en billedside om klubbens historie med nogle af de mange aktiviteter, klubben har lavet gennem årene.