De Konservatives holdopstilling er klar til kommunalvalget

"Der er behov for et reelt borgerligt alternativ i Hillerød. Partierne har deres egne mærkesager, men der er masser af enighed om kerneemner, som fx at Hillerød ikke skal have den højeste skatteprocent i Nordsjælland, at der skal ryddes op i Hillerød Forsyning, værdige forhold for vores ældre medborgere og adgang til friplejehjem," skriver partiet.