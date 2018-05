Dario Campeotto synger i Uvelse

- Jeg plejer at sige, at jeg vandt Melodi Grand Prix i 1961, og så har jeg ikke været hjemme siden. I hvert fald ændrede sejren mit liv totalt, for efter sejren begyndte en hæsblæsende turné, der varede en 2-3 år, fortæller han.

Det letteste i verden ville være at fortsætte refrænsanger-karrieren, men sådan skulle det ikke være, Dario havde mod på at prøve kræfter med andre af branchens forskellige facetter. Gennem årene har man oplevet ham i mange forskellige sammenhænge, og Dario Campeotto har bl.a. kastet sig over musicals, film, revyscenerne og ikke mindst de utallige TV-transmissioner med blandt andet radiounderholdningsorkestret. Det beviser blot, at Dario Campeotto formåede at tage udfordringerne op, og at han hører til blandt eliten indenfor dansk Showbizz.