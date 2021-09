Sweet Pete And The Land Band består af nogle af landets bedste musikere fra bands som Elevatorfører og Tiggerne. Pressefoto

Dansk country-rock i Støberihallen i aften

Det lokale bookingbureau Black Star Booking har i aften fredag den 10. september to bands på plakaten, når der inviteres til dobbeltkoncert i Støberihallen.

Det drejer sig om de to danske bands The Consolation og Sweet Pete And The Land Band.

The Consolation er blevet kaldt for "Danmarks absolut bedste repræsentanter for countryrock-musikken".

"Er du til roots, country-rock og et strejf af blues med stærk sangskrivning og masser af internationale kvaliteter, så er her et band, du ikke skal snyde sig selv for," skriver Black Star Booking om bandet på sin hjemmeside.

Sweet Pete And The Land Band består af nogle af landets bedste musikere fra bands som Elevatorfører, Tiggerne og Cancer.

Idéen til Sweet Pete And The Land Band opstod efter et roadtrip i USA - og det kan man absolut høre i både musikken og teksterne, der emmer af ørken, støv og solnedgange.

Dobbeltkoncerten med The Consolation og Sweet Pete And The Land Band starter klokken 20.

Du kan læse mere og købe billetter på www.blackstarbooking.dk.