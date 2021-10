Guitaristerne Andreas Andersen og Martin Olsen i front for The Blues Overdrive, som spiller i Café Slotsbio på lørdag. Pressefoto

Dansk blues i Café Slotsbio

Café Slotsbio byder lørdag 30. oktober kl. 20 på koncert med danske The Blues Overdrive, som i bagagen medbringer to European Blues Awards 'Album of the Year' for deres seneste to udgivelse.