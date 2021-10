Send til din ven. X Artiklen: Dansk Varme Service købt af OK Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Varme Service købt af OK

Dansk Varme Service på Gefionsvej bliver en del af OK fra 1. november, efter at energiselskabet har opkøbt Hillerød-virksomheden.

Hillerød - 21. oktober 2021 kl. 19:06 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Dansk Varme Service på Gefionsvej bliver en del af OK fra 1. november, efter at energiselskabet har opkøbt Hillerød-virksomheden.

Det skriver OK i en pressemeddelelse.

For direktør Peter Hansen fra Dansk Varme Service er det at blive en del af OK en måde at sikre virksomheden til en omskiftelig fremtid, fortæller han i pressemeddelelsen.

- Vi er meget tilfredse med at blive en del af OK. Det ruster virksomheden bedre til fremtiden og de kommende krav til energimarkedet, som er under stor forandring fra fossile opvarmningsformer til vedvarende energi. OK bliver en stærk ejer af vores forretning og vigtigst af alt også for vores medarbejdere og samarbejdspartnere i et omskifteligt marked, siger Peter Hansen.

For ham er det vigtigt, at medarbejderne bliver taget godt hånd om af den nye ejer, og det føler han sig forvisset om, fortæller han.

- Det vigtigste for os er, at vi sikrer virksomheden i fremtiden, og vores medarbejdere også lander godt, og med det, vi ved om OK, så tror vi, at vi har valgt at sige ja til en virksomhed, som også har stort fokus på medarbejdernes arbejdsforhold, siger Peter Hansen.

Varmepumper er en af årsagen til opkøbet, forklarer Flemming Aa. Jensen, der er markedsdirektør for energiteknik i OK.

- Vi er i et voksende marked for varme pumper, og som en del af vores strategi ser vi hele tiden på, hvordan vi kan styrke både vores salgs- og serviceafdeling inden for opvarmningssektoren, siger han.

Dansk Varme Service har teknikere og samarbejdspartnere i hele landet og kontorer i Hillerød og Silkeborg. Virksomheden fortsætter uændret, selvom den fra 1. november er datterselskab i OK-koncernen.

Ledelsen i Dansk Varme Service forbliver den samme med Keld Flindt som direktør og Peter Hansen som administrerende direktør.

Samarbejdet med samarbejdspartnere fortsætter også som hidtil.

Der sker en rokade i bestyrelsen, hvor Flemming Aa. Jensen, der er markedsdirektør for energiteknik i OK, træder ind sammen med COO Niels Ole Christensen fra OK og OK's bestyrelsesformand Flemming Rasmussen og næstformand Erik Larsen.