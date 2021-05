Khalil vinder 'Politikkens Undervisningspris', fordi han gør undervisningen sjov for alle. Pressefoto

Dans, jokes og digte: Lokal matematiklærer vinder Politikens Undervisningspris

27-årige Khalil Mashinesh fra Hillerød Tekniske Gymnasium hædres for sin undervisning

Hillerød - 17. maj 2021 kl. 16:21 Kontakt redaktionen

Når Khalil Mashinesh underviser eleverne på Hillerød Tekniske Gymnasium i matematik, er det med blandt andet med dans, jokes og digte. Hans engagement og høje humør smitter af på eleverne, og derfor har 11 af disse taget en ekstra tørn ved tastaturet og nomineret den 27-årige matematikunderviser til 'Politikens Undervisningspris'.

Eleverne skrev i deres nominering af Khalil:

"Khalil starter hver fredag med hans ikoniske dans til hittet "Friday". Om vi er hjemme til virtuel undervisning eller på gymnasiet til fysisk undervisning er Khalils timer altid højdepunktet på dagen. Khalil er nemlig altid i højt humør til undervisning. Han er et af de sjældne eksempler på en gymnasielærer, som både er god til at lære fra sig, men samtidig formår at gøre undervisning hylende morsom".

Khalil Mashinesh prioriterer elevernes velvære højt, fortæller han i en pressemeddelelse - hvilket har resulteret i elever, der er mere fagligt engageret. Han glæder sig meget over at vinde prisen:

"Det er en utrolig stor glæde at vinde. Ikke så meget for titlen, men mere for at vide, at eleverne rent faktisk kan lide min undervisning og bliver mere interesseret i at lære. Det har været en svær periode for eleverne med online undervisning, hvilket selvfølgelig kan gøre, at mange af dem mister motivationen. Heldigvis har jeg formået at holde fast i dem, og det betyder alverden for mig, at de sætter pris på det. Én ting er at elske sit arbejde, det er en helt anden følelse at blive elsket af sit arbejde", udtaler Khalil i pressemeddelelsen.

Vandt særpris I alt var 1.845 undervisere indstillet til de i alt ni priser, som nu er fordelt i tre kategorier; grundskolen, gymnasiet og erhvervsskolerne. Khalil vandt en af de tre priser i gymnasie-kategorien - en særpris, som tildeles den eller de lærere, der har gjort sig specielt positivt bemærket i undervisningen. Med titlen følger et beløb på 25.000 kroner, hvoraf en tredjedel skal gå til projekter på skolen eller efteruddannelse. Khalil fortæller, at han og eleverne allerede er ved at planlægge, hvad præmiepengene skal bruges til.

Stolt rektor Også skolen glæder sig over prisen til Khalil Mashinesh:

"Vi er meget stolte af at have en matematiklærer, der får undervisningsprisen. Især i den periode hvor eleverne har siddet derhjemme, har det været svært at holde deres engagement oppe, men Khalil har været i stand til at fastholde elevernes lyst og motivation, hvilket fortæller noget om hans evner til at relatere sig til eleverne. For at være en dygtig og inspirerende lærer, er det ikke nok at have et højt fagligt niveau; man skal også kunne relatere sig til elevernes situation - og den evne har Khalil," udtaler rektor Vibeke Johnsen.

