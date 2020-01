Marianne Løvdal, der er formand for Hillerød Bys Lokalråd, har længe argumenteret for, at en skulptur af Grevinde Danner skal stå på Torvet. Nu er kunstneren fundet, budgettet lavet, og initiativtagerne mangler nu kun at samle de 1,6 millioner kroner, skulpturen koster, ind. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Danner-statue koster 1,6 millioner

En statue af Grevinde Danner er planlagt ned til mindste detalje. Nu mangler initiativtagerne kun de 1,6 millioner kroner, skulpturen koster.

Hillerød - 26. januar 2020

En cirka 1,60 meter høj statue af Grevinde Danner, der kigger ned til sin mand Frederik 7., der allerede er foreviget med en statue på Torvet, og som inviterer til en snak, håber Hillerød Bys Lokalråd at gøre til virkelighed. Lokalrådet har tidligere luftet ønsket om at få en statue af Grevinde Danner på Torvet, og nu er planerne nået så langt, at initiativtagerne kun mangler at samle de i alt 1,6 millioner kroner ind. Det er det, statuen skal koste.

- Vi har startet en fundraising, og jeg forsøger at appellere til lokale virksomheder, store som små, fonde, organisationer og alle andre, der måtte være interesserede, så vi kan få samlet pengene ind, fortæller Tom Døllner, der er tovholder og fundraiser på projektet, og tilføjer:

- Vi har kun samlet få penge ind på nuværende tidspunkt. Det tager tid.

Lokalrådet tror dog på, at målet er realistisk.

- Vi ved det jo ikke. Vi har sat mange projekter i søen igennem tiden, som har overrasket os, siger Marianne Løvdal, formand for Hillerød Bys Lokalråd, mens Tom Døllner supplerer:

- Nej, vi ved det ikke. Men vi tror på, at vi kan samle pengene ind.

Ligesom Astrid Lokalrådet var i efteråret på jagt efter den helt rette kunstner, der kunne løfte opgaven og støbe en statue af Grevinde Danner i bronze. Det var først, da det tilfældigt kom Tom Døllner for øre, at en skulptur af Astrid Lindgren står i Sophienborgskolens skolegård, at rådet fandt frem til den rette.

- Jeg kørte straks ud for at se skulpturen, og hun sidder jo der i skolegården, let foroverbøjet, inviterende og parat til at fortælle børnene historier. Og så tænkte jeg, det er lige præcis det, vi skal have. Et menneske, der er i kontakt med omverdenen, siger han.

Det er denne skulptur af Astrid Lindgren, som

initiativtagerne har ladet sig inspirere af. Foto: Privat



Kontakten med kunstneren bag Astrid Lindgren-skulpturen kom i stand, og hun, Malene Bjelke, sagde ja til opgaven.

- Hun er meget aktiv og er meget dygtig. Hun har først tid til at gå i gang med vores opgave i efteråret, så det passer jo lige med, at vi gerne skulle have samlet pengene ind, siger Tom Døllner.

Hillerød har historie Frederiksborg Slot var residensbolig for Frederik 7. og Grevinde Danner i årene 1848-1859, og det kunne selvfølgelig mærkes i Hillerød. Grevinde Danner engagerede sig i Asylet, som var en tidlig form for børneinstitution i Hillerød, hun holdt audiens på slottet på sin fødselsdag hvert år, og til jul inviterede parret Hillerøds borgerskab og borgerskabets børn til juletræsfest. I dag minder Fantasiens Ø og Louises Ø Hillerød også om regentparrets tilstedeværelse i Hillerød. Og der er al mulig grund til at hive den historie mere frem i lyset, mener Marianne Løvdal.

- Grevinde Danner var en enestående kvinde. Vi kalder hende grundlovens moder, fordi det var hende, der støttede og hjalp Frederik 7, siger hun, mens Tom Døllner indskyder:

- Hun var jo en del af eliten, men hun interesserede sig for folket. Også for de fattige. Og det var banebrydende for den tid.

Når Grevinde Danner blev fotograferet, stod hun a

ltid op, mens Kong Frederik 7. sad ved siden af

i en stol. Derfor er det også tankes, at skulpturen

skal være af Grevinde Danner og en stol,

som forbipasserende kan sætte sig på.



Det er dog ikke kun Grevinde Danners betydning for Danmarkshistorien, der er årsag til, at lokalrådet vil sætte fokus på historien.

- Hvis man gerne vil være en storby, skal man også fortælle sin historie. Det kan de finde ud af i Odense, og det bør vi også kunne finde ud af i Hillerød, siger hun.

Og når byen er i vækst, skal kulturen også være det, mener Tom Døllner.

- Vi kan jo se, at historie optager folk, og det er en god fortælling, så den vil vi gerne bidrage til at formidle.

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden www.hil-danner.dk.