Danmarks længste hinkerude indviet

"Hillerød skal være en by fyldt med oplevelser. Det er det, Hillerød ByForum arbejder for. Helsingørsgade har et kæmpestort potentiale til at trække endnu flere kunder til. Her er der lækre delikatesseforretninger og unikke og farverige butikker. Her er ildsjæle med kreative ideer," lød det fra Carsten Larsen, der er formand for Hillerød ByForum, inden han klippede den røde snor sammen med en række repræsentanter fra butikkerne i gågaden.