25-årige Danielle Schütt fik rigtig meget ud af at bruge Tubas tilbud.

Danielle voksede op med en mor, der drak: - Jeg havde ikke tid til at tage mig af selv

Hillerød - 05. august 2020 kl. 17:13 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25-årige Danielle Schütt er en af dem, der har benyttet sig af TUBAs tilbud i Hillerød. Hun ved ikke, hvor hun ville have været uden.

Da Danielle Schütt stadig kun var teenager skulle hun tage sig af sin lillesøster. Hendes mor var meget syg med både kræft og følgesygdomme og begyndte efterfølgende at drikke.

Faren bor og arbejder i udlandet, og så var Danielle og hendes søster alene.

- Der var ikke plads til, at jeg kunne udvikle mig følelsesmæssigt og vide, hvad jeg følte. Folk træder tit på ens grænser, for du har ikke lært, hvor de går, siger hun.

Hun havde klaret folkeskolen rigtig fint og flyttede så hjemmefra som 18-årig. Hun klarede gymnasiet, men da hun kom ud på den anden side, skulle hun til at træffe en beslutning om, hvad hun så ville.

- Jeg arbejdede rigtig meget, men jeg havde ikke rigtig noget standpunkt eller nogen drømme. Min mor ringede stadig med sine problemer, så jeg havde ikke tid til at tage mig af mig selv. Det var bare en masse kaos, siger hun.

Hun meldte sig som værnepligtig, men droppede ud efter to uger. Det pres kunne hun ikke holde til.

I København, hvor Danielle boede, er der flere års ventetid på at få terapi og rådgivning i TUBA. Hun endte i stedet med at sige ja til at besøge afdelingen i Hillerød, og det har hun ikke fortrudt.

- Jeg har meget nemmere ved at navigere rundt i mit eget liv nu. Jeg havde meget brug for den hjælp, og det har været en fantastisk oplevelse. Jeg har lært, hvad der er godt i mit liv, og hvad der stresser mig og gør mig i dårligt humør, og jeg er blevet bedre til at sætte ord på de følelser, jeg har. Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis jeg ikke havde haft TUBA. Det har betydet meget for mig, siger hun.

Særligt efter hun blev presset til at deltage i gruppeterapi, har hun oplevet at hun kan håndtere udfordringer bedre.

- Jeg gad egentlig ikke snakke med andre om det, men det har været virkelig godt for mig. Når man kommer i terapi, så tror man lidt, det er noget som i billedet af Anonyme Alkoholikere, hvor man siger 'hej, jeg er Danielle', Sådan er det ikke. Man taler om helt standard ting om, hvordan man har det, og hvad der er sket for nylig, siger hun.

I dag er Danielle stoppet i sit faste forløb i TUBA. Hun oplevede, at man også som 25-årig kan have brug for rådgivning, og hun har stadig kontakt med sin terapeut og flere fra foreningen.

- Jeg snakker stadig med dem, og jeg synes, det er et vigtigt tilbud. Jeg føler stadig, det er essentielt, at man som 25-30 årig kan få hjælp. Mange er slet ikke klar til det før, siger hun.