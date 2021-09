Ifølge formanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise (V) vil det være skuffende, hvis ikke Hillerød Kommune kommer med i en ny forsøgsordning, hvor 15 kommuner får lov af Transportministeriet og Vejdirektoratet til at sænke farten.Foto: Allan Nørregaard

Dan Riise: Hillerød Kommune SKAL med i ny forsøgsordning

Hillerød - 02. september 2021 kl. 20:43 Af Camilla Bjørkman Aagaard

I årevis har Hillerød Kommune arbejdet målrettet på at få lov til at sænke farten på forskellige strækninger og i landsbyerne omkring Hillerød. Derfor bør netop Hillerød Kommune være en del af en ny forsøgsordning, hvor 15 kommuner i tre år får lov til at sætte farten ned.

Det mener formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise (V).

- Hvis vi ikke allerede har ansøgt om at blive en af de 15, så skal vi gøre det hurtigst muligt, siger Dan Riise.

Torsdag i denne uge offentligjorde Transportministeriet, at 15 udvvalgte kommuner fra efteråret og tre år frem må sænke de lokale hastighedsgrænser fra 50 til 40 km/timen. De udvalgte strækninger vil være vejstrækninger eller nærmere afgrænsede områder i tættere bebyggede områder, hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

De 15 kommuner bliver efter en ansøgningsproces udvalgt af Vejdirektoratet i løbet af efteråret i samarbejde med politiet, hvorefter forsøgsordningen forventeligt træder i kraft i begyndelsen af november 2021.

Langvarig høringsproces I disse dage skulle Transportministeriet efter planen have offentliggjort en ny bekendtgørelse, der skulle give kommunerne flere værktøjer til at få sænket farten på vejene. I efteråret sidste år blev der afholdt en ekspertkonference, og i foråret sendte Transportministeriet den nye bekendtgørelse i høring. På baggrund af høringssvarene bliver bekendtgørelsen nu til en forsøgsordning, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

- Lavere lokale hastighedsgrænser kan være med til at give større trafiksikkerhed. Flere kommuner har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder, og derfor laver vi nu en forsøgsordning, der giver 15 kommuner mulighed for at prøve det af. På den måde kan vi få nogle erfaringer, der forhåbentlig giver en bedre trafiksikkerhed på længere sigt, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Fik medhold i klage Dan Riise ser frem til at søge om at blive en del af ordningen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Hillerød har været med helt fremme i forhold til de høringer og med de ansøgninger vi har haft om at gå ned på 40 km/t i blandt andet Nødebo og Nejede. Derfor vil det undre mig, hvis ikke Hillerød var en af de kommuner, der fik lov til at komme med, siger Dan Riise.

Han henviser til, at Transportministeriet før sommerferien gav kommunen ret i sin klage over politiets nej til at sænke farten i Nejede. Dermed sænkes farten nu til 40 km/t i hele Nejede. Også i Nødebo havde politiet sagt nej til at sænke farten. Her gav ministeriet Hillerød Kommune ret i en del af klagen, og derfor må kommunen nu sænke farten til 40 km/t på en ganske kort strækning på Nødebovej ved Netto.

I både Nødebo og Nejede har borgere bedt om at få hastigheden ned. I Nødebo gav politiet oprindeligt afslag, fordi Nødebovej er klassificeret som en trafikvej. I Nejede blev afslaget begrundet med, at der ikke er ældreinstitutioner, skoler, børnehaver eller andre institutioner for børn - hvilket der skal være, hvis der skal etableres en zone med 40 km/timen, ifølge bekendtgørelse om hastighedsgrænser.

Glad men skuffet Dan Riise havde set frem til at få en ny bekendtgørelse, for høringsforslaget imødekom mange af de ønsker, som Hillerød Kommune har.

- Jeg er rigtig ked af, at den bekendtgørelse ikke bliver til noget, men jeg er glad for, at der så kommer noget andet i stedet. Det er også okay fair at sige, at vi prøver nogle forsøg af for at finde ud af, hvor det giver mening, siger Dan Riise.

Farten bør ned ved skoler På stående fod giver han flere eksempler på steder, der kunne være oplagt at sænke farten på.

- Ud for nogle af Hillerøds skoler, f.eks. på Jespervej, Hillerødholmsalle og Frederiksværksgade, ville det give god mening med et kort stykke med 40 km/t. Der er også en del landsbyer i kommunen, hvor det på udvalgte strækninger er godt at få sænket farten til 40. Det ville også give mere sikkerhed, og det ville også få flere til at vælge at køre på de store veje i stedet for de mindre, fortæller Dan Riise.

Trafiksikkerhed i højsæde Transportminister Benny Engelbrecht håber, at mange kommuner vil melde sig til forsøgsordningen.

- Jeg håber, at vi med denne forsøgsordning får afprøvet muligheden flere forskellige steder i landet, så vi får så godt et grundlag som muligt for at træffe en endelig afgørelse. Trafiksikkerheden skal tages meget alvorligt, og derfor har jeg også lyttet til alle relevante parters input til ordningen, så vi kan få de bedste resultater til gavn for borgernes sikkerhed, fortæller ministeren.