Dampværk gør fabrikker grønnere

Hillerøds to store medicinalvirksomheder kan se frem til store energibesparelser, hvis et dampværk realiseres.

Fujifilm og Novo Nordisk i Hillerød kan fra 2023 få leveret procesdamp fra et nyt dampværk, som Hillerød Forsyning vil opføre. Det vil betyde en betydelig reduktion af de to virksomhedes energiforbrug.

- Vi kommer til at reducere vores energiforbrug markant, fordi vi går væk fra at have mange små kedler med redundans og overkapacitet, siger Christian Hald Nielsen, som er manager i Novo Nordisk.

- Det betyder en større forsyningssikkerhed for os. Der tales om, at gaspriserne kommer til at stige, og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske geopolitisk. Det er en risiko, vi kommer af med, siger Christian Hald Nielsen.