Dalle Valle fyrer sine medarbejdere

Restaurantkælden Dalle Valle, der har restauranter 16 forskellige steder i Danmark, herunder i SlotsArkaderne i Hillerød, har fyret alle medarbejderne. Det drejer sig om 200-300 fastansatte plus studentermedhjælpere, som nu mister jobbet som en konsekvens af coronakrisen. Det skriver Ekstra Bladet.

- Vi er gået fra en meget høj daglig omsætning til nul kroner i omsætning, hvor vi stadig har de faste udgifter. Vi havde håbet til det sidste, at kurven ville vende. Men de sidste par dage har vi også mistet troen på det, og derfor har vi været nødt til at skride til det her. Også af hensyn til medarbejderne, så de kan få deres understøttelse, siger bestyrelsesformand Niels Rønnebech til Ekstra Bladet.