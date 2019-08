Foto: Hans-Jørgen Johansen

Dagtilbud skal udvides for 50 mio

Hillerød - 07. august 2019

Ifølge prognoser for kommunens børnetal, vil der mangle plads til flere hundrede børn i dagtilbud i midten af Hillerød om få år. Udvidelser og genåbninger for 51,5 millioner kroner er på vej.

Børnehaver og vuggestuer skal genåbnes, udvides og nye pladser etableres, hvis Hillerød Kommune skal sikre plads til et voksende antal børn. Over de næste 4 år stiger behovet for dagtilbudspladser i Hillerød by med 15 procent, Det vil koste kommunen 51,5 millioner kroner, fremgår det af anlægsønskerne til næste års kommunale budget.

Kapaciteten skal udvides ved at bygge en helt ny institution på Roskildevej, men også ved at genåbne Kildedalen afdeling Favrholm, der desuden skal renoveres, udvide Klostervangen og igen etablere institution på Thurahsvej 4, der senest har været anvendt som midlertidige flygtningeboliger.

- Vi gennemgår løbende behovet for pladser. Det afhænger også af, hvor mange huse, vi bygger, og hvor mange der flytter ind i dem. I midtbyen er der behov for mere kapacitet. Det har vi søgt løst med den nye institution på Roskildevej, men det er ikke helt nok, siger formand for Børne, Unge og Familieudvalget, Peter Frederiksen (V).

Kommunen har derfor set nærmere på de eksisterende institutioner i håb om at undgå igen at skulle bygge en helt ny institution. Det handler om at tænke klogere og udnytte pladsen bedre for eksempel ved at indrette anderledes, mener udvalgsformanden.

- Vi gør det smartest muligt ved at udnytte de boliger, vi har. Så må vi se, om det er nok, eller der skal bygges en helt ny institution, siger han.

Med de mange nye børn følger også forældre, der betaler skat til kommunen og forventer gode pasningsmuligheder til de små. Derfor forventer Peter Frederiksen, at byrådet finder de godt 50 millioner kroner, der er nødvendige for at have kapacitet nok, selvom der er mange andre budgetønsker og et truende anlægsloft.

- Det er jo en del af gamet, når der flytter nye borgere til. Børnene kan ikke blive hjemme og passe sig selv. Vi skal jo gøre noget, siger han.

180 nye pladser

I alt ved de fremlagte planer for dagtilbudområdet vil man skaffe 180 nye pladser.

I Børnehuset Kildedalen på Salpetermosevej nedlægges børnehavepladser til gengæld for flere vuggestuepladser. Børnehavebørnene skal være i Kildedalen afdeling Favrholm. Det giver 50 pladser yderligere, forventer man.

Klostervangen skal ligeledes skabe plads til 50 ekstra børn. Det sker ifølge den foreløbige plan ved at bygge en tilbygning med tre grupperum og børnetoiletter på grunden.

På Thurahsvej skal der igen være institution. Der er ikke længere behov for bygningen til flygtningeboliger, og den skal derfor gennemgå en større renovering og skimmelssvampsanering, så den igen er anvendelig til daginstitution. Her vil der skulle være 80 børn.

Det koster henholdsvis ca 6, 20 og 25 millioner kroner at etablere de 180 pladser på de tre lokationer.