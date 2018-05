Støj på arbejdspladsen er en af de ting, der skaber dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne på Sundhedscenteret. Foto: Allan Nørregaard

Dårligt arbejdsmiljø i kommunalt sundhedscenter

23. maj 2018

Af Janne Mulvad

De cirka 400 medarbejdere på Hillerøds nye sundhedscenter arbejder under dårlige forhold, og oplever støj, tunge løft og nedsat arbejdsglæde. Og nu koster det Hillerød Kommune dyrt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i efteråret 2017, var tilsynets folk så utilfredse med forholdene, at Hillerød Kommune fik et strakspåbud og seks andre påbud, fremgår det af en indstilling til Økonomiudvalget.

Strakspåbuddet handlede om håndtering af tunge dunke med vaskemiddel. De øvrige påbud handlede om transport af vasketøjsbure, bårer og kister gennem døre, som ikke er automatiserede, om generende, unødigt støj i husets storrumskontor, skærmarbejdspladser og akustik og støj i husets træningslokaler.

- Det har hele tiden været et problem, at det var lidt småt, og at det var svært at komme til at arbejde. Nu har Arbejdstilsynet været forbi og fundet ud af, at det er så snævert, at det må ordnes med det samme. Det kan man ikke vente med, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Sundhedscenteret stod færdigt i 2016, og allerede dengang stod det klart, at det var for småt. Udover at det nu står klart efter de mange påbud fra Arbejdstilsynet, kan man også se det i medarbejdernes APV'er, altså Arbejdspladsvurderinger.

- Vi var så økonomiske som muligt, da Sundhedscenteret blev bygget. Vi byggede for de penge, vi kunne finde, fordi der var et stort behov, siger Kirsten Jensen.

Arbejdstilsynet har krævet, at tingene bringes i orden - dørene skal automatiseres, akustikken i træningsrummene skal forbedres, og desuden er kommunen nødt til at leje lokaler af Frederiksborgcenteret for at få skabt ordentlige forhold for de medarbejdere, der arbejder ved en skærm.

Det kommer til at koste 1,6 millioner kroner at gennemføre ændringerne, og det skal være gjort inden henholdsvis 22. juni og 1. juli.

Påbuddene fra Arbejdstilsynet kommer oven i, at byrådet om få måneder, i forbindelse med budgetforhandlingerne, skal tage stilling til, om Sundhedscenteret skal udvides for op til 90 millioner kroner.

- Påbuddene fra Arbejdstilsynet er et tegn på, at det er så presset. Jeg håber, vi kan komme videre med sagen om udvidelsen af Sundhedscenteret, nå vi forhandler til efteråret, siger Kirsten Jensen.

Økonomiudvalget skal onsdag finde ud af, hvordan millionerne til at udbedre påbuddene skal findes. Enten skal politikerne standse et andet anlægsprojekt, eller også skal pengene findes i kommunekassen.

- Jeg skal tale med de andre partier om, hvad vi gør. Det plejer at være svært at finde noget at udsætte, men heldigvis plejer vores regnskab også at vise, at der er projekter, der bliver senere færdige, så pengene først skal bruges senere, sagde borgmesteren tirsdag.