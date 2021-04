Se billedserie Jens H. Jensen planlægger at flytte sit holdingsselskab ud af kommunen. Selve J. Jensen Nedrivning og de øvrige aktiviteter på Højlundevej, bliver dog hvor de er indtil videre, for han kan godt lide at være der, siger han. Foto: Allan Nørregaard

Da Jensens genbrugsdrøm blev knust efter ti års arbejde

Ti års arbejde på at etablere et moderne genbrugsanlæg for byggeaffald i Hillerød, smuldrer i disse dage mellem hænderne på Jens H. Jensen.

Hillerød - 24. april 2021 kl. 10:28 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Koncernoversigten fylder tre sider i det seneste regnskab fra 2019. Det er ikke fordi, der bliver skrevet med store bogstaver. Det er fordi, der er mere end 70 selskaber i Jens Hørby Jensens holdingselskab. I 2019 skiftede Jens H. Jensen navnet på sin virksomhed fra »J. Jensen« til Jensen Gruppen, og i mængden af virksomheder i koncernen, som Jensen Gruppen ejer helt eller delvist, finder man flere af Danmarks mest kendte entreprenørvirksomheder inden for byggeri og ejendomme, som J. Jensen Nedrivning, Adserballe & Knudsen, CG Jensen, Poul Sejer Nielsen A/S, Jönsson Entreprise A/S og mange flere, blandt andet en række selskaber, der arbejder med affaldshåndtering og digitalisering inden for byggeriet.

