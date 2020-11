DR Pigekoret og Faber synger julen ind

"Vi har for meget lang tid siden lavet aftale om dette koncertbesøg af DR Pigekoret og Philip Faber og vidste ikke på det tidspunkt, at korets dirigent i den grad ville lægge Danmark ned med sine fredagsprogrammer, der netop er genopstået. Vi har været i meget fin dialog med Hillerødsholmskolen om anvendelse af den store sportshal til vores koncert. Rigtig mange vil gerne opleve dette enestående pigekor. Der er god plads i sportshallen, og vi holder os naturligvis inden for de udstukne coronarestriktioner fra Kulturministeriet. Vi håber på, at publikum vil være indstillet på en noget anderledes julekoncert i en anderledes tid," fortæller Claus Levinsen, formand for Hillerød Musik & Teater, der står for koncerten.