Syd for Slettebjerget ønsker Simon Verbik at udvikle et boligprojekt, men DN Hillerød er vrede over, at Danmarks Naturfredningsforenings logo bruges i en projektfremstilling, som er delt rundt i lokalområdet.Foto: Allan Nørregaard

DN føler sig misbrugt af projektudvikler

Danmarks Naturfredningsforening raser over, at deres logo er brugt i en ejendomsudviklers projektbeskrivelse.

Hillerød - 12. november 2020 kl. 05:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Michael Liesk, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, blev godt gal i skralden, da han så, at DN's logo var brugt i projektbeskrivelsen for et ejendomsprojekt i Hammersholt og forsynet med teksten: »Brødesølund har været og vil være i løbende dialog med Danmarks Naturfredningsforening omkring genetablering af naturen«.

Brødesølund er navnet på et ejendomsudviklingsprojekt, som ligesom flere andre indgår som arealønske til kommuneplan 2021. Dermed er det langt fra en realitet, men DN vil ikke tages til indtægt for at støtte projektet.

- Jeg synes, det er ualmindelig groft, at man bruger DN's logo. Der er også folk, der har ringet til os spurgt, hvorfor vores logo står på, og om vi støtter projektet. Det kommer vi aldrig til at gøre, for det byggeri hører slet ikke hjemme der, siger Michael Liesk.

Ingen velsignelse Udvikleren bag projektet, Simon Verbik, har været i kontakt med den centrale organisation Danmarks Naturfredningsforening. Det bekræfter en natur- og miljøpolitisk rådgiver hos DN over for Michael Liesk. Rådgiveren understreger dog samtidig, at DN på ingen måde har givet tilsagn om at støtte projektet.

- Der er ingen i DN, der har haft et møde med ham, og jeg har aldrig sagt, at han kunne bruge os som sparring/trække på vores viden - for det koster penge. Så enten har han virkelig misforstået mig, hvilket jeg ikke kan forestille mig, da jeg altid er ret tydelig om, hvordan vi arbejder, og at et samarbejde koster penge, eller også taler han mod bedrevidende, skriver rådgiveren i en mail til Michael Liesk, som siger:

- De har faktisk bare brugt det, at de har haft en kontakt til DN, som at det giver dem ret til at omtale, at der er et samarbejde i gang.

Vi er kede af det Simon Verbik, forklarer, at materialet med DN's logo aldrig var tænkt til offentliggørelse.

- Vi er faktisk kede af, at de er kede af det. Denne her præsentation var oprindeligt tænkt som en intern præsensation, som egentlig bare skulle være mellem os og kommunen og ikke bredes ud til offentligheden, siger Simon Verbik.

- Når det kommer ud på offentlig vis, kan jeg godt forstå, at det for DN kommer til at fremgå som om, at de decideret støtter projektet. Det har vi ikke haft til hensigt.

Simon Verbik forklarer, at meningen med formuleringen og logoet i stedet var at demonstrere, at der er tale om et ambitiøst ejendomsprojekt, der også lægger vægt på naturen.

- Jeg er en ung udvikler, og jeg kommer med et lidt andet mindset end andre, for hvem det bare handler om at plastre så mange parceller som muligt ind på et område. Vi vil omdanne en tør produktionsmark til sammenlagt stort set 90.000 kvadratmeter vild natur, hvilket er en del af projektet, siger Simon Verbik, der heller ikke afviser at ville betale DN for assistance til at anlægge den vilde natur.

- Det er faktisk DN's fortjeneste, at vi planlægger så meget vild natur i projektet. Vi er blevet meget inspireret af den dialog, vi har haft med DN, og det er også derfor, vi er kede af, at de er kede af det.

Michael Liesk kalder projektet for et skønmaleri.

- Vi har set før, at man misbruger det, at man vil beskytte naturen til i stedet at lave noget helt andet. Vi er trætte af, at man får lavet erstatningsnatur, fordi man får dispensation til at bygge i landzone. Det giver vi ikke være med til mere, siger Michael Liesk.