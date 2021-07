Se billedserie Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Hillerød Søren Mark. I baggrunden Hjortesøle og birk. Foto: Magnus Eg Møller

DN bekymret over birketræer i sjældent naturområde

I en lysning i Gribskov lige syd for Gadevang ligger en sjælden naturtype. Den engang 2,5 hektar store højmose Hjortesøle, der nu bliver klassificeret som en hængesæk, er hjem for en række sjældne planter, der udgør levegrundlaget for en række sjældne dyr.

Hjortesøle har gennem tiden ændret sig meget. Engang var hængesækken, der er et flydende lag af både dødt og levende tørvemos og andre højmoseplanter, omkranset af en ringsø, men ringsøen er for længst væk, og rester af hængesækken og den lille sø i midten er det eneste der er tilbage. Birketræer er så småt ved at spise sig ind på området, og det vækker bekymring hos Søren Mark, der er biolog, geograf og bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening:

- Hjortesøle er en meget sjælden naturperle. Det er en lille biologisk oase i skoven. Her er sjældne planter som kæruld, soldug og tranebær, og derfor også sjældne levesteder for et rigt insketliv. For eksempel lægger flere danske sommerfuglearter kun æg på tranebærplanter. Hvis man kan lide natur, er Hjortesøle noget helt særligt, siger han og fortsætter:

- Og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide birk, men birk har vi mere end nok af, mens højmoserne er ved at forsvinde. Hvis man bare lader stå til, vil det betyde, at vi mister mange truede arter, og Danmark vil blive biologisk fattigere.

Vandmangel i mosen Birketræerne medvirker nemlig til, at der opstår en øget fordampning af vand fra mosen, og vandet er helt essentielt for sådan en naturtype.

Jo mindre vand, jo lettere får birketræerne ved at brede sig, og på den måde kan der opstå en ond cirkel, der vil få højmosen - eller hængesækken - til at tørre ud.

- Det er Naturstyrelsens opgave at bevare og pleje højmosen, der er meget truet. Hvis man fjerner birketræerne effektivt og får mere vand i mosen, vil meget af den tabte højmose kunne gendannes, og plejeindsatsen vil fremover kunne blive mere overkommelig, siger Søren Mark.

Lader ikke stå til Mikkel Bornø Clausen, der er ansvarlig for naturpleje på lysåbne arealer i Naturstyrelsen Nordsjælland, er enig i, at Hjortesøle er værd at bevare, men han mener ikke, Naturstyrelsen bare lader stå til:

- Det er et spændende sted med en masse arter, vi skal passe på, og det er klart, at det er noget vi prioriterer. Vi er ikke gået ned i kadence, og vi efterlever alle krav til bevaring. Vi har gjort meget, og der bliver fortsat gjort meget ved Hjortesøle, og ved den seneste kortlænging blev Hjortesøle stemplet med 'gunstig bevaringsstatus', siger han.

Gunstig bevaringsstatus betyder ifølge kriterierne i habitatdirektivet, at naturtyperne ikke må gå tilbage arealmæssigt, og at de strukturer, der er nødvendige for at opretholde naturtypen skal være til stede.

Styrelse mangler midler Mikkel Bornø Clausen fortæller, at Naturstyrelsen, udover at tynde ud i birketræerne, også har undersøgt mulighederne for at lede mere vand til området, uden dog at lave en decideret hydrologisk undersøgelse:

- Vi fandt frem til en enkelt grøft, vi kunne ændre på, men det største problem virker i virkeligheden til at være et faldende grundvandsspejl som følge af indvinding af drikkevand. Det er klart, at hvis vi havde midlerne, kunne vi godt hyre en konsulent til at lave en hydrologisk undersøgelse. Vi har bare ikke midler til alt det, vi gerne vil lave. Helt generelt er vi i Gribskov, der har været intensivt drænet, på vej tilbage til skovens naturlige hydrologi, hvilket vil betyde, at der opstår nye muligheder for våde områder.

Ikke nok at fælde træer Naturstyrelsen rydder indimellem ud i træerne, men birketræerne står der stadig, og hvis man virkelig vil problemet til livs, er det ikke nok at fælde træerne, mener Søren Mark. For så længe forholdene er, som de er, vil birken vende tilbage:

- Det er en krævende opgave, men der er stadig noget at bygge på, hvis man vil redde mosen. Vi mener, Naturstyrelsen bør lave en hydrologisk undersøgelse med henblik på at finde ud af, om man kan sikre højmosen mere vand fra den omkringliggende skov. I kombination med en mere effektiv og systematisk rydning af træer vil mosen få det bedre, og kommer der mere vand i mosen, vil det blive sværere for træerne at komme igen.