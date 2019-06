Se billedserie Leo Borg var det mest kendte navn ved denne uges ITF-turnering på grusbanerne i Hillerød. Han er søn af tennis-legenden Bjørn Borg. Foto: Kim Rasmussen

DM på gruset efter Borg Junior kom forbi

Hillerød - 22. juni 2019 kl. 06:21 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste dage har Leo Borg, søn af den berømte Bjørn Borg, spillet på Hillerød Tennisklubs baner, og snart følger hele den danske elite i form af DM for både seniorer og ungdom.

16-årige Leo Borg var seedet 2 i herresingle i den ITF-turnering for U17-spillere, som frem til i dag, lørdag, afvikles på gruset bag Milnersvej.

Borg Junior spillede sin far i 2017-filmen »Borg vs McEnroe«, der var instrueret af danskeren Janus Metz, og han pådrager sig en del opmærksomhed i kraft af sit efternavn. Talentet rækker ikke helt til at nå toppen. Deltagerne i ITF-turneringen i Hillerød - og de kommer fra 17 forskellige lande - befinder sig dog ikke på øverste niveau for årgangen.

Skal man på stjerne- eller kendiskig derefter, er de individuelle danmarksmesterskaber i tennis ikke helt stedet, eftersom stortalenterne Clara Tauson og Holger Rune glimrer ved deres fravær. De to unge arvtagere til den danske tennistrone er samtidig beskæftiget på Grand Slam-græsset i Wimbledon.

Det betyder dog ikke, at der mangler tennis på topniveau ved DM. Tværtimod.

Favorit hos herrerne og seedet 1 er Christian Sigsgaard, der netop er vendt hjem med titlen som amerikansk collegemester i reviret, og lige efter ham følger i seedningen sidste års mester, August Holmgren.

Hos kvinderne er der gode finalemuligheder i 2018-indemesteren Hannah Viller Møller og Frederikke Svarre. Sidstnævnte spiller for KB og er seedet 2. Hun trådte frem til 2015 sine første tennissko i Hillerød Tennisklub, der også sender Anna Tang i kamp. Foruden søstrene Augusta og Frederikke Birn, der dog begge skal igennem kvalifikationen for at nå frem til hovedturneringen. På herresiden er Gustav Theilgaard alene om at repræsentere værtsklubben.

Tennis-DM for både seniorer og ungdoms afvikles for blot anden gang. Debuten fandt sted sidste år på KB, og nu er turen kommet til Hillerød, der så sent som i foråret var været ved ungdoms-DM.

Men nu er de to gange DM - for seniorer og for ungdom - altså slået sammen, og Dansk Tennis Forbund venter omkring 275 aktive deltagere.

De to mesterskaber har tidligere været afviklet i hver deres uge i sommerferien, men er nu kombineret i et fælles arrangement i begyndelsen af sommerferien.

- Med indførelen af dette skabes en ny mega event, hvor alle interessenter i dansk tennis kan gå all in og desuden opnå en større samhørighed mellem junior og senior. Det er bl.a. håbet, at de unge kan blive inspireret af at se landets bedste spillere i aktion, siger Thomas Hansen, der er kommunikations- og presseansvarlig i DTF.

Mesterskaberne afvikles i U12, U14, U16 og U18 samt for seniorerne - i alle fem kategorier fra single til mixeddouble.

Inklusive kvalifikation afholdes arrangementet over samlet 12 dage med de afsluttende kampe onsdag 10. juli. Den samlede præmiesum hos seniorerne er på 45.000 kr.

Værtsskabet betyder selvfølgelig en hel del for Hillerød Tennisklub - ikke mindst prestigemæssigt, og det slutter ikke med afviklingen af det store DM. Igen i august er klubben vært for en turnering med spillere udefra. Det handler om en såkaldt TE Turnering for U12 og U14-spillere. Tuurneringen indledes mandag 5. august.