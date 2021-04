DEBAT: Vores visionære og modige borgmester

Hillerød kommune skal prise sig lykkelig over at have en visionær og modig borgmester, der sammen med flertallet af byrådet kan se, at verden ikke er den samme som for 10 år siden. De kan se, at byggeplaner skal ske i dialog og overordnet samspil mellem borgere, landskab, miljø, klima, lokalsamfund og ikke kun ud fra erhvervslivets interesser. Desuden lægger de vægt på den demokratiske proces, og at ingen har mulighed for blot at trække en lokalplan i en billetautomat på Rådhuset.