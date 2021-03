Nye Borgerlige vil have tre timers gratis parkering på de offentlige p-pladser i Hillerød. Arkivfoto

DEBAT: Vil takke butikkerne med tre timers gratis parkering

Hillerød - 20. marts 2021 kl. 14:07 Af Morten Bille, Søbuen 11, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Formanden for den Socialdemokratiske byrådsgruppe har været ude og takke de offentlige ansatte i kommunen for deres indsats under nedlukningen af Danmark.

Det er altid dejligt med anerkendelse. Jeg synes dog, at det ligeledes bør være på sin plads at takke vores selvstændige og ikke mindst ejerne af Hillerøds butikker, som har haft det svært under nedlukningen. Herfra skal lyde en stor tak til vores butiksejere, som har holdt hårdt for under nedlukningen - og i Nye Borgerlige vil vi følge takken op med handling.

Vi står foran store investeringer i ny belægning i Slotsgade, og der tales om hyggekroge med bænke. Det skal nok blive pænt og hyggeligt, men da jeg gik i Slotsgade i weekenden, konstaterede jeg en del tomme butikker. Vores lokalbutikker er ramt af nedlukningen og den dertilhørende stigende internethandel.

Når Danmark igen åbnes op, skal vi sikre gode rammer for vores butikker. Nye Borgerlige vil derfor til de kommende budgetmøder genfremfremstille vores tidligere forslag om tre timers gratis parkering i Hillerød.

Det vil skabe gode rammer for besøgende til bymidten og vil gøre byens handelsliv attraktivt i forhold til for eksempel at køre til Frederikssund mv.

Vi skal støtte det lokale erhvervsliv og starter med at sige tak.