Hillerød Kommune skal bygge flere senior- og plejeboliger, især til borgere med demens, skriver Kirsten Jensen og Susanne Due Kristensen fra Scoialdemokratiet. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi vil sikre alle ældre fri og lige adgang til en plejebolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi vil sikre alle ældre fri og lige adgang til en plejebolig

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 14:43 Af Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød kommune, og Susanne Due Kristensen, byrådsmedlem i Hillerød kommune, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

(Svar på Indlæg af René Hamberg)

Vi er enige med René Hamberg fra Ældresagen i, at Hillerød Kommune skal bygge flere senior- og plejeboliger, især til borgere med demens.

Derfor er vi også i fuld gang med at udvide Sophienborg Plejecenter med 30 nye plejehjemspladser, som lidt forsinket står klar i oktober 2021. Denne forsinkelse, men ikke mindst Covid19-pandemien, har øget behovet for plejehjemspladser mærkbart. Derfor har nogle borgere beklageligvis måtte vente lidt for længe på en plejebolig i efteråret 2020, men fra januar 2021 overholdes ventetidsgarantien på 60 dage igen.

Vi vil ikke være med til at forurolige borgerne. Hillerøds ældre borgere skal vide, at de kan få en senior-eller plejebolig, når behovet melder sig. Det ansvar er byrådet meget opmærksom på.

Derfor planlægger vi i samarbejde med OK-Fonden endnu et nyt plejecenter i Generationernes Kvarter i Favrholm; et projekt som tillige rummer et dagtilbud for børn, og nye spændende rammer for nærvær og fællesskab. OK-Fonden har erfaring med både friplejehjem og plejehjem med driftsoverenskomst med kommunen og anbefaler, at friplejehjemsmodellen ikke anvendes på Generationernes Kvarter i Favrholm.

Måske ligger interessen i Hambergs læserbrev snarere i at diskutere, hvem der skal eje plejehjemmene, end om der er pladser nok? Det diskuterer de politiske partier allerede; en debat Ældresagen tilsyneladende har besluttet sig for at gå ind i.

Vi mener, at en friplejehjemsmodel betyder, at Hillerød Kommunes borgere ikke får tilstrækkelig indflydelse på kommende plejehjemsbyggerier, ligesom et friplejehjem selv kan vælge, hvem de vil optage. Hvis Hillerødborgerne afvises til fordel for borgere fra andre kommuner med ventelisteproblemer, ja, så er vi lige vidt, hvad angår pladser. Hvis friplejehjem fører til overskud af plejehjemspladser i kommunen, så øges udgifterne i kommunens ældrebudget.

Den er vi ikke med på. I Socialdemokratiet vil vi gerne sikre alle ældre fri og lige adgang til en plejebolig af høj kvalitet.

relaterede artikler

S: Friplejehjem er ikke løsningen 19. december 2020 kl. 05:12