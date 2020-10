Jeg håber, Hillerød Forsyning over tid gennem vores handlinger og resultater kan vise sig værdig til din og alle borgeres tillid, skriver Søren Støvring. Pressefoto Foto: Martin Solyst

DEBAT: - Vi vil arbejde stenhårdt for at genoprette tilliden

Hillerød - 30. oktober 2020 kl. 16:24 Af Søren Støvring, direktør, Hillerød Forsyning Kontakt redaktionen

Kære Bernt Salzwedell (som skrev læserbrevet 'Min tillid er blevet svækket' i Hillerød Posten, 28. oktober, red.)

Jeg er ked af, din tillid til Hillerød Forsyning har lidt skade. Vi vil arbejde stenhårdt for at genoprette den tillid.

Hillerød Forsyning arbejder hver eneste dag for at levere rent drikkevand og miljørigtig varme, samt håndtere spildevand og affald på en skånsom måde for miljøet. Det er vores daglige fokus, og det er rart at høre, at du er glad for at få varme, vand og renovation fra os - det er jo det, vi er her for.

Vores ejer - Hillerød Kommune - har desuden bedt os om at understøtte den by- og erhvervsudvikling, der sker med stor hastighed i Hillerød, rense spildevandet endnu bedre for næringssalte samt rense spildevandet for medicinrester. Endelig har Hillerød Kommune bedt os arbejde for en fossilfri varmeforsyning indenfor en kortere årrække. Disse kerneopgaver er vigtige for den grønne omstilling og miljøet i Hillerød Kommune. Gennemførelsen af disse opgaver kan kun ske, hvis borgerne i Hillerød Kommune arbejder positivt med. Og særligt set i det lys er sagen med den manglende rabat rigtig træls.

Sagen omkring politianmeldelsen er henlagt af politiet, men vi tog det drastiske skridt, fordi vi og vore jurister vurderede, at det ikke alene var det rigtige at gøre, men at vi også var forpligtet til at gøre det af hensyn til arbejdsmiljøet hos os.

Jeg håber, Hillerød Forsyning over tid gennem vores handlinger og resultater kan vise sig værdig til din og alle borgeres tillid.

Med venlig hilsen

Søren Støvring