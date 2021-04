Marketingsdirektør i Jensen grupper Kim Østergaard og ejer Jens H. Jensen ses her i Uvelse, hvor J. Jensen i dag holder til. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

DEBAT Vi tillader os at være lidt naive, men vi er ikke alene

Hillerød - 27. april 2021 kl. 09:33 Af Kim Østergaard, Marketingsdirektør, Jensen Gruppen, Højlundevej 8, Uvelse Kontakt redaktionen

Nu er det 20 dage siden, at jeg læste her i avisen, at borgmester Kirsten Jensen (S) pludselig trækker støtten til Upcycling Nordsjælland.

Borgmesteren, som i otte år har støttet etableringen og placeringen af anlægget og givet grønt lys til placeringen på marken i Uvelse, mener åbenbart nu, at anlægget vil påvirke landskabet for meget - selvom hendes egen forvaltning kommer frem til det helt modsatte resultat.

De seneste uger har jeg derfor tænkt meget over særligt et spørgsmål: Har vi været naive?

Vi lever op til alle krav, et flertal i byrådet har støttet os i otte år, og alle bekymringer er blevet hørt og undersøgt. Alt det lagt sammen betyder selvfølgelig, vi har haft en forventning om, at vi efter afstemningen på onsdag kunne tage det første spadestik til Upcycling Nordsjælland.

Vi har måske været lidt naive, men er det så underligt? Politikerne har jo i otte år rykket sig sammen i bussen og arbejdet målrettet for at gøre projektet muligt. Alligevel er det den fornemmelse, jeg sidder tilbage med.

Men efter borgmesterens kommentar om, at anlægget efter hendes vurdering vil have for stor påvirkning på landskabet, er vi tydeligvis ikke de eneste naive i den her sag.

Borgmesteren har selv kæmpet for anlægget i otte år, og når hun nu vender på en tallerken, er det et udtryk for naivitet, for det har hele tiden været offentligt kendt, at Upcycling Nordsjælland vil medføre lidt ekstra trafik, støj og en ændring af det åbne landskab samt de eksisterende bakker ligesom ved Solrødgård.

Borgmesteren beskriver det som ny information, selvom forvaltningen i årevis har undersøgt alle forholdene og anbefaler at godkende planerne.

Faktum er, at vi er bortdømt - i 11. time. I otte år har vi stået sammen med borgmesteren og kæmpet for visionen om en grønnere fremtid, men det ser nu ud til, at vi snubler lige før målstregen på grund af informationer, som har været tilgængelige i årevis.

Det skadelige ved denne sag er, at jeg som en del af erhvervslivet og borger i kommunen ikke ved, hvad jeg kan regne med. Jeg har altid tænkt, at når man lever op til alle krav, og forvaltningen godkender projektet efter grundig undersøgelse, så kan man med rette også forvente, at byrådet stemmer for.

Når vi spørger, hvad vi mere kan gøre, får vi intet svar. Det er simpelthen ikke seriøst.

SVAR FRA BORGMESTER KIRSTEN JENSEN (S):

Jeg forstår godt, at virksomhedsejeren gerne havde set det anderledes. Planlægning og planarbejde kan være dyrt og langsommeligt, fordi det er grundigt. Uanset forvaltningens behandling af sagen er det lige så klart, at man ikke har krav på at få en tilladelse. En beslutning kommer først når lokalplanen skal endeligt afgøres af de byrådsmedlemmer, som er valgt; det sker, når der skal tages endelig stilling til vedtagelsen af planforslaget.

Genbrug af materialer kan være med til at spare på råstofressourcerne, og det er godt. Socialdemokratiet ønskede derfor som andre i byrådet at få undersøgt, om det var muligt, at Upcyclingcentret blev placeret ved Uvelse. Vi har respekt for den proces, der er med vedtagelse af en lokalplan.

Det er vigtigt at få alle forhold belyst i sagen, og vi både vil og skal høre borgerne som led i planprocessen inden vi beslutter os til, om vi kan tillade placeringen - i dette tilfælde af den konkrete virksomhed i det åbne land. I vores optik er det rigtigst at få hele sagen belyst, før vi tager endelig stilling, og det tager sin tid.

Vi skal tage vores ansvar på os i byrådet og afveje alle de forskellige hensyn, man skal med planprocessen, så vores kommune er god for virksomheder, god for uddannelser, god for landskab, god for natur og miljø - og god for mennesker.

Vi tror ikke, det er en nem sag for nogen i byrådet. Alle har de samme oplysninger og stiller sig de samme spørgsmål, men afvejningen som byrådets medlemmer og dermed partierne foretager, kan falde forskelligt ud. Der kan være forskel på, hvor forsigtige partierne vurderer vi skal være i forhold til for eksempel aftrykket på landskabet og betydningen af det stigende antal lastbilkørsler på et mindre vejsystem.

Her mener Socialdemokratiet i Hillerød Byråd, at det rigtige i denne sag er ikke at vedtage lokalplanen.

Hillerød Kommune er en stærk erhvervskommune, og det bliver vi ved med at være. Det ændrer denne her sag ikke på.