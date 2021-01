DEBAT: - Vi sviner vores nærmiljø

Jeg har i går (søndag den 27. december, red.) samlet affald i vejkanten på Tolvkarlevej ned mod Kongens Vænge, og jeg er til stadighed overrasket over mængden af affald, vi smider her i vores natur.

Jeg skriver 'vi', for Tolvkarlevej er ikke en gennemkørselsvej, så det er enten os selv eller vores gæster. I begge tilfælde er det - næsten - kun os, der bor her, der kan ændre det.

Det, vi smider fra os, er stort set alt sammen emballage, og jeg undres over, at det kan være så svært at vente med at smide tomme cigaretpakker, sodavandsflasker, øldåser, brødposer, plast kaffekopper samt diverse plastik og pap - når man altså er så tæt på hjemmet og sin affaldsbeholder.