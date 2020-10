DEBAT: Vi skal være ambitiøse - ikke kræsne!

Borgmester Kirsten Jensen udtaler i sidste uge (i avisen Erhverv Nordsjælland med tillægget 'Tættere på Hillerød', som Sjællandske Medier udgiver, red.), at "vi tillader os at være lidt kræsne" i tilgangen til nye virksomheder i Hillerød. Ja, vi skal ikke tage imod alle typer af virksomheder, da ingen af os ønsker en ny Collstropgrund, men så stopper enigheden også!

Det er simpelthen ikke godt nok! Derfor sætter jeg nu dette emne på dagsordenen i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse & Turisme og i andre relevante udvalg, så vi kan få belyst hvilke værktøjer, som vi som kommune kan bruge for at komme til tops. For uden et godt lokalt erhvervsklima er der ikke sponsorer til idrætsklubberne og kulturen. Samtidigt svækkes det ellers potentielt stærke fællesskab mellem medborgerne, virksomhederne og kommunen.