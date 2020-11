DEBAT: Vi skal passe på hinanden

Det er en hård tid, vi står i, hvor vi igen ser et højt smittetryk med covid-19 i Danmark. Vi er ved at være slidte, og vores overskud i dagligdagen er måske ikke så stort.

Her i Hillerød oplever vi medlemmer af 3F Frederiksborg fortælle, at irritation over mundbind eller andre restriktioner ofte resulterer i en sur bemærkning til buschaufføren, ambulanceredderen eller SOSU-medarbejderen.

Det er ikke fair.

Under coronakrisen er det for alvor blevet tydeligt, hvem der er vigtige for at hjulene holdes i gang.