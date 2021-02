DEBAT: Vi skal have én indgang til vores Kongernes Nordsjælland

Efter mange års venten er vi nu nået til at skulle skabe én indgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Derfor har Venstres medlemmer i udvalget for erhverv, beskæftigelse & turisme stemt for, at vi gør det let for vores medborgere og gæster og samler indgangen til Nationalparken med indgangen til Parforcejagtlandskabet og den nye Naturnationalparken.