Morten Bille mener, at vi skal passe på med ikke at ødelægge det historiske Hillerød. Arkivfoto

DEBAT: "Vi skal beskytte det historiske Hillerød"

Af Morten Bille, spidskandidat for Nye Borgerlige Hillerød, Søbuen 11, 3400 Hillerød

Klaus Markussen fra Venstre har været ude og fortælle om deres planer for byudvikling, hvorfor jeg på vegne af Nye Borgerlige gerne sætter ord på vores politik og betragtninger.

Jeg er ikke født i Hillerød men valgte kommunen til, da vores hus i Allerød var blevet for stort. Valget faldt på Hillerød, en kombinationen af et blomstrende butiksliv men også det smukke historiske Hillerød gjorde, at vi valgte kommunen.