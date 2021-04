Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi mangler stadig det lovede borgermøde! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi mangler stadig det lovede borgermøde!

Hillerød - 21. april 2021 kl. 14:33 Af Amalie Engberg, Brødeskovvej 13, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

hammersholt: Tirsdag fremlagde Carlo og Jesper Lorentzen, som sammen ejer Frederiksborg gruppen, sammen med arkitekter og rådgivere deres vision om Hammersholt Enge ved et digitalt liveevent.

Der blev fremlagt mange visioner - og fortalt om mange ideer, men desværre ikke en helt klar beskrivelse af projektet fra bygherre. Dog var en parkeringsplads til 100 biler på plads.

Projektet bryster sig af at leve op til FN verdensmål. Det synes jeg er meget prisværdigt. Dog kan jeg være usikker på, om projektmagerne har forholdt sig til få eller alle disse mål. Jeg føler mig fristet til at fremhæve verdens mål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner - herunder

"at der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer".

Hvordan hænger dette mon sammen med, at kommunens indkaldelse til et borgermøde er aflyst på grund af bygherres manglende vilje til at indsende et projekt - som byrådet og borgerne kan forholde sig til.

I stedet har bygherre selv indkaldt til et borgermøde på Facebook. Massiv markedsføring, hvor de har taget styring på at fortælle om deres visioner. Et projekt, som taler til tilflyttere og ikke lytter til borgerne i en allerede velfungerende landsby.

Og hvordan hænger det sammen med underskriftindsamlingen? Jeg tænker det er et meget tydeligt tegn fra borgerne om deres holdning til projektet.

I Hillerød syd har vi desværre meget dårlige erfaringer med "Byg først - bed derefter om tilgivelse".

Jeg håber, at Byrådet lever op til deres ord med at afholde et borgermøde - inden beslutninger bliver taget!

