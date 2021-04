DEBAT: Venstre vil sikre byens caféer og restauranter

Derfor foreslog Venstre, igen i år, at vi dispenserer for gaderegulativet, så udeserveringen kan brede sig og dermed kan caféer og restauranter få plads til flere gæster på en corona-sikker måde. Med pladskravet på hele 7,5 kvm pr. gæst kan det virke uoverkommeligt og kravet er så rigidt, at det ikke kan garantere plads og dermed økonomi nok til at det overhovedet kan svare sig at åbne for udeservering. Lad os lokalpolitikere hjælpe vores caféer og lad os så komme ud og nye foråret med en kop kaffe i hånden. Dispensationen skal aftales med naboer og søges hos Hillerød Kommune.