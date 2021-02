DEBAT: Venstre vil lytte

Vi skal lytte, og vi skal lytte for at lære - ikke for at svare! Hillerød er en fantastisk by med stærke fællesskaber og et stærkt erhvervsliv. Dog har vi et potentiale, når det kommer til vores erhvervsvenlighed. Derfor satte Venstre denne på dagsordenen i december, og i denne måned havde udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme punktet til debat.