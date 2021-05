Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Vellykket forsøg

Hillerød - 20. maj 2021 kl. 13:13 Af Torsten Berg, Bakkegade 2A, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Forsøgsordningen med tre-timers parkeringszone i Bakkegade med beboerlicens har været en succes og bør gøres permanent. Det er helt klart holdningen hos gadens beboere.

Hillerød Kommunes forsøgsordning med parkeringszoner er nu sendt i høring og skal derefter evalueres af byrådet. Baggrunden for ordningen er et politisk ønske om at få erfaring med parkeringszoner som beskrevet i Hillerød-Posten i sidste uge, sådan at beboerne vil få nemmere ved at finde en ledig parkeringsplads.

Ordningen har helt klart virket efter hensigten. Beboerne i Bakkegade har haft betydelig nemmere ved at finde en parkeringsplads nær deres bolig. Derudover har man kunnet observere en langt hyppigere udskiftning af parkerede biler ud over de, der hører hjemme i gaden. Kunder til byens butikker og andre virksomheder i nabolaget udnytter de ledige pladser en time eller to, hvorefter andre får plads. Tidligere blev de pladser, der bliver ledige, når beboerne kører på arbejde om morgenen, ofte besat for hele dagen eller for flere dage af pendlere, som udnyttede muligheden for gratis parkering relativt tæt ved stationen og andre, der ønskede gratis langtidsparkering.

Umiddelbart har man i de seneste måneder kunnet observere, at parkeringspladserne udnyttes udmærket. Der er stort set fyldt op, nu som før. Men der er en betydelig større løbende udskiftning i dagtimerne fra 8 til 19, som ordningen gælder. Typisk er det beboerne, som parkerer natten over. Når de kører på arbejde om morgenen benyttes de parkeringspladser, der bliver ledige, af kunder til byens butikker og af medarbejdere og andre, der benytter eller besøger de nærliggende virksomheder og institutioner, såsom yogacenter, kosmetologuddannelse og missionshuset 'Bethania'. Hen under aften, når butikkerne lukker, bliver der atter ledige pladser, og de fyldes hurtigt op af gadens beboere, der kommer tilbage fra deres daglige gerning.

Det kan bemærkes, at kommunens medarbejdere har gjort en betydelig og nyttig indsats, først med at vejlede bilisterne og senere gennem hyppige besøg med bødeblokken i lommen at sikre, at ordningen blev håndhævet. Beboerne har også hjulpet godt til med at oplyse og vejlede gæster og andre om ordningen.

Sammenfattende må det siges, at ordningen har virket efter den erklærede hensigt og dermed er blevet en succes. Samtidig har kunder og klienter til butikslivet med videre i nabolaget fået en bedre mulighed for at parkere et par timer. Ordningen med tre timers parkering med beboerlicens kan med fordel udbredes til andre gader og veje nær centrum, f. eks. Hansensvej og Møllevang. Det kunne overvejes at udvide perioden til kl. 7 - 22.

