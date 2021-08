DEBAT: Velkommen tilbage til Hillerøds skoler

På landsplan arbejder SF for at gøre skoledagen kortere, for lavere klassekvotienter og for to lærer-ordninger. Vi bakker op om en varieret skoledag med fokus både på trivsel og læring. Men skoledagene bør være kortere, for friske og glade børn, der trives, lærer bedst. Vi ønsker også mere frihed til den enkelte skole til at tilrettelægge hverdagen på den måde, der giver bedst mening lokalt.