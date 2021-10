DEBAT: Værestedet mangler ordentlige forhold

For det første skal vi se borgerne som en ressource og ikke bare som et problem. SF ønsker et Hillerød for alle, også de udsatte og sårbare. Vi vil arbejde for, at Hillerød får en overordnet politik på hele det socialpsykiatriske område.

For det andet er det tydeligt, at Værestedet for psykisk sårbare mangler ordentlige lokaler og forhold. SF´s holdning er, at Værestedet skal være et socialpsykiatrisk tilbud med egne lokaler i stedet for at høre ind under Center for Beskyttet Beskæftigelse, som det gør i dag.