Det er trist, at politikerne vælger økonomi fremfor miljø, når det kommer til kunstgræsbaner, skriver Michael Liesk fra naturfredningsforeningen.

DEBAT: Vælg den rigtige bane - eller vælg fra

Trods dokumenteret store miljømæssige konsekvenser ved kunststofbaner, hvor infill består af blandt andet gamle bildæk, og som i naturen bliver til mikroplast, der beviseligt optages i vores grundvand og dyr, har kommunen besluttet, at der anlægges en af disse baner i Skævinge.

Den seneste vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet foreskriver helt klare retningslinjer for anlæg og vedligeholdelse, og dem håber vi selvfølgelig, man overholder, og at man på forhånd sikrer sig, at banen ikke anlægges i den del af området, hvor der er registreret grundvandsinteresser.