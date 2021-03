Det er ubegribeligt, at der dagligt bliver kasseret vacciner i Hillerød, skriver Egil Hulgaard (K). Arkivfoto Foto: alessandro guerriero/guerrieroale - stock.adobe.com

DEBAT: Vacciner skal i armen - ikke i skraldespanden

Hillerød - 12. marts 2021 kl. 18:33 Af Egil Hulgaard, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Hver eneste dag er der borgere, som ikke møder op til deres vaccinationstid, fordi de er syge eller på anden måde forhindret. Det betyder, at blandt andet vaccinationscentret i Østergade i Hillerød dagligt har overskydende vacciner.

Og hvad skal vi så stille op med de overskydende vacciner?

De skal selvfølgelig gives til nogen andre, for hver en dråbe skal bruges, så vi hurtigst muligt kan få genåbnet Danmark. Nu melder flere historier desværre, at det bestemt ikke er tilfældet hver gang. En lungesyg KOL-patient har forsøgt at melde sig frivilligt til at modtage en af de overskydende vacciner i Danmark, men fik nej på grund af skøre regler.

I stedet bliver der dagligt kasseret vacciner her i Hillerød.

Det er ubegribeligt, og det skal stoppes. De rigide regler skal laves om, så vaccinerne bliver stukket i armen og ikke smidt i skraldespanden.

Flere danskere har også oplevet, at det er besværligt at få tid til vaccination. De ældre bruger flere dage i kø på computeren, og det er ikke i orden.

Vi hører masser af eksempler på, at de ældre oplever store problemer, når de forsøger at booke en vaccinationstid. Det skal vi have ændret med det samme. Derfor bør vi booke tid til borgerne automatisk, så de blot skal acceptere tiden og ikke ind og kæmpe mod andre danskere om det sparsomme udbud.

Det skriger til himlen, at der hver dag kasseres vacciner, når der samtidig sidder ældre og svagelige borgere og oplever, at de ikke kan få en vaccinationstid.

Vi skal have fixet det her nu. Det kan ikke være rigtigt, at bureaukrati og et elendigt bookingsystem skal komme i vejen for, at de unge i Hillerød kan komme i skole igen, de liberale erhverv kan genåbne, og vi kan få det 'gamle' Danmark tilbage.

