DEBAT: Ulovligt besøgsforbud i kommunale plejecentre?

Hillerød - 17. januar 2021 kl. 16:06 Af Kåre Lichtenberg, Stutmestervej 7 A, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen i Hillerød har for få dage siden indført et besøgsforbud, der omfatter alle beboere, der bor i tilknytning til kommunale plejecentre i Hillerød Kommune.

Besøgsforbuddet er begrundet med opdagelsen af en coronavirus-mutation i Storbritannien.

Kommunen indførte imidlertid allerede i foråret 2020 et besøgsforbud langt før den britiske corona-mutation blev kendt. Dengang varede dette besøgsforbud i flere måneder.

Det netop indførte besøgsforbud er muligvis i strid med Grundlovens § 72, der omhandler boligens ukrænkelighed.

Grundloven handler blandt andet overordnet om beskyttelse af individet mod ulovlig myndighedsudøvelse.

'Arkitekterne' bag formuleringen af Grundloven sørgede for at omtale boligen i en særlig paragraf i Grundloven. Dette skyldtes formentlig, at Grundloven hviler på ideen om respekten for individets ret.

Derfor handler Grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed nok i virkeligheden om menneskets ukrænkelighed. Altså: Mennesket må ikke krænkes ulovligt af nogen myndighed.

Angående det nuværende besøgsforbud opstår således spørgsmålet: Har Hillerød Kommune lovhjemmel til at indføre et besøgsforbud?

Det er i denne sammenhæng vigtigt at lægge mærke til, at besøgsforbuddet indebærer en mere indgribende frihedsberøvelse, når det gælder adgang til at få besøg, end selv flertallet af indsatte i danske fængsler udsættes for!

Alle beboere, der bor i tilknytning til Hillerød Kommunes plejecentre, har selv en lejekontrakt. Derfor må beboernes boliger respekteres som deres egne boliger - også i juridisk forstand.

Jeg finder det meget tvivlsomt, hvorvidt Hillerød Kommune har lovhjemmel til at indføre det nuværende besøgsforbud.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at besøgsforbuddet forårsager omfattende tab af livskvalitet som følge af manglende kontakt.

Det er meget sandsynligt, at dette kan forværre både den enkeltes fysiske og psykiske helbredssituation.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der findes lovhjemmel til det indførte besøgsforbud. Hvis lovhjemlen mangler, skal besøgsforbuddet ophæves med det samme.

Svar fra kommunen: Der er ikke indført besøgsforbud på alle Hillerøds plejehjem, men der er besøgsrestriktioner på alle plejehjem og bosteder i kommunen, og derudover er der pt besøgsforbud på Sophienborg Plejehjem, Ålholmhjemmet, Skanselyet og Rehabiliteringsafdelingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder besøgsforbud, hvis der er mere end én smittet beboer på et plejehjem eller et bosted.

Det er denne statslige styrelse, der udsteder påbud, både om besøgsrestriktioner og besøgsforbud. Det er ikke byrådet, men byrådet er pålagt at føre Styrelsens påbud ud i livet.

Den nærmeste pårørende må altid komme på besøg i beboerens egen bolig, lige som det er muligt at komme på besøg i kritiske situationer uagtet, om der er besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.

Når der er besøgsrestriktioner, må beboeren endvidere få besøg af to andre faste pårørende i egen bolig, altså er der i alt tre pårørende, der må komme besøg, når der er restriktioner. De må dog højst komme to ad gangen.

Endvidere er det muligt at komme på besøg i de udendørs besøgsforanstaltninger. Det er ikke muligt, når der er besøgsforbud.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen

Borgmester (S)

