DEBAT: Udvidelse af Hillerødmotorvejen

Mens vi venter på, at den socialdemokratiske regering skal prioritere infrastrukturen og få forhandlet en ny infrastrukturplan på plads, og i den få afsat penge til motorvejene helt til Hillerød og Frederikssund, så kan vi faktisk skabe forbedringer for fremkommeligheden på Hillerødmotorvejen allerede i 2021.

Venstre foreslår i vores finanslovsforslag, at der afsættes 1,5 mia. kr. til trafikinvesteringer i hele landet, som kan skabe forbedringer her og nu, når det handler om at mindske kødannelse og forbedre trafiksikkerhed. Heraf 115 mio. kr. til at få udvidet motorvejen mellem motorring 3 og Ring 4.