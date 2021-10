DEBAT: Træer på Batzkes Bakke

debat Enhedslisten støtter ideen om at forlænge alleen fra Batzkes bakke langs Københavnsvej frem til Carsbergvej og gerne længere, hvis det er muligt. Vi støtter også, at der plantes nye lindetræer i to rækker ned ad Batzkes Bakke. Det er aftalt i budgetforliget, at vi gerne vil have flere vejtræer, og at vi skal prøve at finde pengene, når der sælges jord i 2022.